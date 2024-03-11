Дизайнер Наз Маер призвал женщин купить незаменимый аксессуар на весну

Дизайнер Наз Маер назвал стильный аксессуар на весну

1:10 Your browser does not support the audio element. Красота

Дизайнер и модельер Наз Маер объяснил, как сильно использовать один из самых простых и стильных аксессуаров.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эксперт моды рассказал, что незаменимым аксессуаром для женщин станет шарф. Он отметил, что шарфы из тонких материалов можно красиво стилизовать почти со всеми придметами одежды. Главное, чтобы шарф соответсвовал по лёгкости основному наряду.

Ранее Наз Маер перечислил дорогие принты в одежде.

Маер рекомендует женщинам обратить внимание на шарфы из тонких, полупрозрачных тканей. Они, по его словам, добавят женственности в любой образ.

"Сделайте свой образ ярким с помощью красочного рисунка, например цветочного орнамента или смелой полоски", — цитирует слова дизайнера "Вечерняя Москва".

Эксперт советует выбирать шарфы светлых пастельных оттенков, если ваш выбор пал на однотонные аксессуары.

Он отметил, что шарф можно использовать в качестве пояса.

"Просто оберните его вокруг талии и завяжите концы низким двойным узлом. Такой вариант также подойдет для того, чтобы добавить изюминку в пару тёмных джинсов", — рассказал модельер.