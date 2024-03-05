Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Кемеровской области мужчина пытался въехать в квартиру на коне
Бывшая возлюбленная Козловского появилась на публике в экстремальном мини
Папарацци впервые засняли на улице Кейт Миддлтон после операции
Комитет Совета Федерации выступил с поддержкой закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
Сергей Шойгу объяснил целесообразность создания Московского и Ленинградского округов
Признаки алкогольной зависимости: на обращает внимание психолога
Киноактриса Леа Сейду рассказала о суровом отношении к женщинам в Голливуде
Как избежать аллергии на кошек
Василий Ливанов мог не сыграть Шерлока Холмса
Модельер Маер рассказал, какие принты в одежде сделают ваш образ дороже

Модельер Маер назвал "дорогие" принты в одежде

1:27
Красота

Модельер и дизайнер Наз Маер перечислил четыре принта, которые сделают ваш наряд дорогим и изысканным.

Модельер Маер назвал "дорогие" принты в одежде
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Беатрис Йоркской

Эксперт моды объяснил, что образ можно сделать дорогим с помощью простых приёмов. Он советует использовать классические принты.

Специалист рекомендует применять мелкую клетку или "гусиную лапку". Такой принт получил название "пье-де-пуль". Он часто украшает строгие костюмы, юбки-карандаши, пальто.

Ранее Дизайнер Наз Маер рассказал модницам секреты по визуальному удлинению шеи.

Маер призывает обратить внимание на так называемый гленчек или "принц Уэльский", который представляет собой переплетение линий. Он уместен для платьев в офисном стиле, жакетов и брюк сторого кроя.

Модницам также стоит присмотреться к "Полька-дот" — классическому гороху. Этот принт относится больше к ретро-моде.

"Платье или рубашка в горох уместны в любой ситуации — и на работе, и в кафе, и на свидании. В такой одежде женщина сразу выглядит более презентабельно, уверенно. Главное — правильно подобрать размер гороха, чтобы итоговый образ не выглядел комично", — цитирует слова модельера "Вечерняя Москва".

Рассказал дизайнер и о шевронном рисунке, который представляет собой узор в виде ломанных горизонтальных полосок. Такой принт отлично смотрится на туниках, платьях, пуловерах.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений

Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.

Правильно подготовить лунку: рассказываем как садить огурцы
В США восхитились мощью российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"
В США рассказали о мощи гиперзвуковой ракеты ВС РФ "Циркон"
Яичная скорлупа практически полностью состоит из карбоната кальция, в котором нуждаются растения
Для того, чтобы получить хороший урожай свёклы, нужно знать особенности её выращивания
ВС РФ провели тренировку начала массированного наступления на Одессу Любовь Степушова Армия России наступает под Авдеевкой, из Крынок выдавливаются остатки ВСУ Дмитрий Плотников
Штрафы и лишение прав: почему обгон автобусов становится кошмаром для водителей
Эксперт: охваченная инфляцией Япония может уступить России в рейтинге крупнейших экономик мира
Где лучше спрятать деньги в номере отеля, чтобы их никто не нашел: рассказали эксперты по туризму
Где лучше спрятать деньги в номере отеля, чтобы их никто не нашел: рассказали эксперты по туризму
Последние материалы
Модельер Маер назвал "дорогие" принты в одежде
Папарацци впервые засняли на улице Кейт Миддлтон после операции
Комитет Совета Федерации выступил с поддержкой закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов
Сергей Шойгу объяснил целесообразность создания Московского и Ленинградского округов
Признаки алкогольной зависимости: на обращает внимание психолога
Киноактриса Леа Сейду рассказала о суровом отношении к женщинам в Голливуде
Как избежать аллергии на кошек
Василий Ливанов мог не сыграть Шерлока Холмса
Актера Ливанова не хотели утверждать на роль Шерлока Холмса
Минстрой РФ предложил сдвинуть сроки замены лифтов ещё на 5 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников