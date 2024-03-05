Модельер Маер рассказал, какие принты в одежде сделают ваш образ дороже

Модельер Маер назвал "дорогие" принты в одежде

1:27 Your browser does not support the audio element. Красота

Модельер и дизайнер Наз Маер перечислил четыре принта, которые сделают ваш наряд дорогим и изысканным.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Беатрис Йоркской

Эксперт моды объяснил, что образ можно сделать дорогим с помощью простых приёмов. Он советует использовать классические принты.

Специалист рекомендует применять мелкую клетку или "гусиную лапку". Такой принт получил название "пье-де-пуль". Он часто украшает строгие костюмы, юбки-карандаши, пальто.

Ранее Дизайнер Наз Маер рассказал модницам секреты по визуальному удлинению шеи.

Маер призывает обратить внимание на так называемый гленчек или "принц Уэльский", который представляет собой переплетение линий. Он уместен для платьев в офисном стиле, жакетов и брюк сторого кроя.

Модницам также стоит присмотреться к "Полька-дот" — классическому гороху. Этот принт относится больше к ретро-моде.

"Платье или рубашка в горох уместны в любой ситуации — и на работе, и в кафе, и на свидании. В такой одежде женщина сразу выглядит более презентабельно, уверенно. Главное — правильно подобрать размер гороха, чтобы итоговый образ не выглядел комично", — цитирует слова модельера "Вечерняя Москва".

Рассказал дизайнер и о шевронном рисунке, который представляет собой узор в виде ломанных горизонтальных полосок. Такой принт отлично смотрится на туниках, платьях, пуловерах.