Тренер по фейс-фитнесу рассказала, от чего губы становятся тонкими и показала, как их "раскатать"

Дарья Седунова рассказала, как без операций сделать губы пухлыми

2:18 Your browser does not support the audio element. Красота

Дарья Седунова, консультант по фитнесу лица, рассказала как придать больше объема и привлекательности губам не прибегая к дорогостоящим и болезненным косметологическим процедурам.

Фото: https://oir.mobi/

Уход за лицом включает в себя, в том числе и поддержание хорошо очерченной формы рта. А при современной моде на большие пухлые губы, и девушки и парни охотно решаются на пластические операции по их увеличению.

Седунова отметила, что по возрастным причинам губы также могут утончаться из-за напряжения кольцевой мышцы рта. Ведь давно замечено, что у деток всегда красивые губки.

"Не даром в песне поется "Губки бантиком". Со временем мы начинаем поджимать губы во время негативных эмоций. Для того чтобы попить, поесть или поговорить, также приходится напрягать губы. Поэтому они начинают утончаться. Также около губ появляются кисетные морщины", — пояснила Седунова.

Но есть целый ряд простых упражнений, которые следует выполнять ежедневно. Они помогут губам "развернуться" и снова обрести юношескую натуральную красоту без вмешательства косметологов. В этом может помочь даже простая зубная щетка. Только нужно купить отдельную, специально для массажа.

Чтобы губы были красивыми и ухоженными, можно делать легкие круговые движения щеткой. Это поможет отшелушить лишнюю кожу и сделать губки более привлекательными. Повторяйте процедуру утром и вечером, добавляя мед и кофе, чтобы получить легкий абразивный эффект. Он поможет сделать губы не только красивыми, но и нежными на ощупь.

Колпачок от губной помады тоже можно пустить в ход. По словам Дарьи, перед его применением нужно сделать рамочку из пальцев и 20 раз надавить на область над верхней губой и под нижней, чтобы расслабить мышцы. Добавьте к этому щипковые движения по контуру. Причем кожу нужно не оттягивать, а наоборот как бы вдавливать.

И только после этого размягчающего комплекса упражнений можно начинать массировать губы колпачком от помады или даже авторучки, вставляя их в губы до зубов неограниченное количество раз. Время и количество подходов к этой процедуре вы можете определять сами.

Регулярный пилинг и массаж преобразят линию рта и придадут лицу более привлекательный вид.