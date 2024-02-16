Женщина с «самыми большими щеками в мире» заставила фанатов волноваться из-за тревожного нового образа

2:53 Your browser does not support the audio element. Красота

Модель Анастасия Покрещук еще больше изменила свой внешний вид, поскольку твердо намерена иметь самые большие щеки в мире. Несмотря на то, что фанаты довольны результатами, они выразили обеспокоенность.

Фото: Личный аккаунт в Инстаграм by Анастасия Покрещук

Женщина, которая утверждает, что у нее «самые большие щеки в мире», обеспокоила поклонников, поделившись новостями о своей одержимости красотой.

Анастасия Покрещук из Киева стала известна благодаря своей драматической трансформации и любви к хирургии. Женщина «потеряла счет» тому, сколько процедур она сделала, увеличивая щеки, губы и линию подбородка с помощью филлеров.

Анастасия, называет свой внешний вид «красивым». Она также сделала липосакцию и недавно легла под нож, чтобы увеличить грудь . Раньше она носила минимальный макияж, имела каштановые волосы, короткие ногти и менее экстремальные черты лица. Теперь звезда вирусных социальных сетей выглядит совершенно по-другому.

Женщина, называющая себя «Просто королева», недавно рассказала, что добавила «немного больше точности» своему уникальному образу.

Анатасия, кажется, еще больше увеличила свои щеки, чтобы придать им более округлый и полный вид. Она продемонстрировала свой новый образ в видео в Instagram , где она была замечена с крылатыми зелеными тенями для век. Показав, насколько она довольна косметической процедурой, она положила рядом с изображением глаза-сердечки и огненный смайлик.

Некоторые из 200 000 ее подписчиков выразили обеспокоенность по поводу любительницы красоты.

Один человек спросил: «Что случилось, дорогая?» «Мне ее жаль», — сказал другой. Кто-то другой сказал: «Надеюсь, она скоро справится с этим и выздоровеет». «Главное, что ей это нравится, а мнение других — это всего лишь мнение других», — возразил еще один.

Хотя некоторым пользователям социальных сетей не нравится внешний вид Анастасии, ей он нравится. Женщина впервые начала заниматься филлерами для лица, когда ей было 26 лет, когда она сделала макияж губ и вколола ботокс в лоб.

С тех пор она потеряла счет количеству процедур, которые ей сделали, и потратила тысячи фунтов только на наполнители для лица. Помимо щек, она также покрасила волосы, поставила виниры, увеличила грудь, а ее последняя страсть — огромные ногти, похожие на когти.

Говоря о своем уникальном внешнем виде, Анастасия, у которой также есть собственный музыкальный сингл Brave, ранее сказала:

«После того, как я сделала инъекции и увидела изменения на своих щеках, я влюбилась в них. Я понимаю, что они выглядят странно для другие люди, но я не против».

Анастасия, которая за эти годы потратила тысячи на лечение, говорит, что филлеры повысили ее уверенность в себе, и что раньше она «стыдилась всего: своего голоса, своей внешности».