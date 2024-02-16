Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Член СПЧ Алексей Мельников: Навальный* признавал в разговорах с членом ОНК справедливость помещения в ШИЗО
Президент Франции Макрон заявил об "агрессивном" поведении РФ в отношении Европы
Тайный рецепт: Идеальный жареный картофель с медом и горчицей, от которого текут слюнки
Названа самая грубая ошибка при мойке двигателя авто
В Авдеевке ликвидирован обладатель ордена от Зеленского Юрий Михайлов
Режим сна: как использовать ночной отдых для улучшения жизни
Тиктокер раскрывает шокирующую причину, по которой нужно тщательно мыть брокколи перед приготовлением
Клубника на подоконнике: как выбрать сорт и вырастить
Власти Египта создали буферную зону и заборы на границе с Газой до нынешнего кризиса

Женщина с «самыми большими щеками в мире» заставила фанатов волноваться из-за тревожного нового образа

2:53
Красота

Модель Анастасия Покрещук еще больше изменила свой внешний вид, поскольку твердо намерена иметь самые большие щеки в мире. Несмотря на то, что фанаты довольны результатами, они выразили обеспокоенность.

Женщина с «самыми большими щеками в мире» заставила фанатов волноваться из-за тревожного нового образа
Фото: Личный аккаунт в Инстаграм by Анастасия Покрещук

Женщина, которая утверждает, что у нее «самые большие щеки в мире», обеспокоила поклонников, поделившись новостями о своей одержимости красотой.

Анастасия Покрещук из Киева стала известна благодаря своей драматической трансформации и любви к хирургии. Женщина «потеряла счет» тому, сколько процедур она сделала, увеличивая щеки, губы и линию подбородка с помощью филлеров.

Анастасия, называет свой внешний вид «красивым». Она также сделала липосакцию и недавно легла под нож, чтобы увеличить грудь . Раньше она носила минимальный макияж, имела каштановые волосы, короткие ногти и менее экстремальные черты лица. Теперь звезда вирусных социальных сетей выглядит совершенно по-другому.

Женщина, называющая себя «Просто королева», недавно рассказала, что добавила «немного больше точности» своему уникальному образу.

Анатасия, кажется, еще больше увеличила свои щеки, чтобы придать им более округлый и полный вид. Она продемонстрировала свой новый образ в видео в Instagram , где она была замечена с крылатыми зелеными тенями для век. Показав, насколько она довольна косметической процедурой, она положила рядом с изображением глаза-сердечки и огненный смайлик.

Некоторые из 200 000 ее подписчиков выразили обеспокоенность по поводу любительницы красоты.

Один человек спросил: «Что случилось, дорогая?»

«Мне ее жаль», — сказал другой.

Кто-то другой сказал: «Надеюсь, она скоро справится с этим и выздоровеет».

«Главное, что ей это нравится, а мнение других — это всего лишь мнение других», — возразил еще один.

Хотя некоторым пользователям социальных сетей не нравится внешний вид Анастасии, ей он нравится. Женщина впервые начала заниматься филлерами для лица, когда ей было 26 лет, когда она сделала макияж губ и вколола ботокс в лоб.

С тех пор она потеряла счет количеству процедур, которые ей сделали, и потратила тысячи фунтов только на наполнители для лица. Помимо щек, она также покрасила волосы, поставила виниры, увеличила грудь, а ее последняя страсть — огромные ногти, похожие на когти.

Говоря о своем уникальном внешнем виде, Анастасия, у которой также есть собственный музыкальный сингл Brave, ранее сказала:

«После того, как я сделала инъекции и увидела изменения на своих щеках, я влюбилась в них. Я понимаю, что они выглядят странно для другие люди, но я не против».

Анастасия, которая за эти годы потратила тысячи на лечение, говорит, что филлеры повысили ее уверенность в себе, и что раньше она «стыдилась всего: своего голоса, своей внешности».

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Популярное
Фикус Бенджамина перестанет терять листья: следуйте этим советам

Чтобы фикус Бенджамина не терял листья, прислушайтесь к этим рекоменлациям.

Почему фикус Бенджамина теряет листья
Когда и как сеять петунию на рассаду
Рассказываем, когда сеять петунию, чтобы она всех радовала своими яркими цветами
Полив замиокулькаса: как часто, какой водой и как правильно поливать суккулент
Сводка с фронта: в Авдеевке паническое бегство ВСУ, из Крынок уходит армия Украины
"Байден для России лучше Трампа". На Западе недоумевают. Путин шутит? Любовь Степушова Миллион дронов от НАТО. Запад помогает террористам киевского режима Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Идеальные кремы-филлеры для ухода за лицом и зоной вокруг глаз для борьбы с морщинами
Автоэксперт Рязанов рассказал, почему нельзя заправлять машину до полного бака
Суперпростое творожное тесто, которое всегда выручит: подойдёт для пиццы, пирогов, любых булочек
Суперпростое творожное тесто, которое всегда выручит: подойдёт для пиццы, пирогов, любых булочек
Последние материалы
Президент Франции Макрон заявил об "агрессивном" поведении РФ в отношении Европы
Тайный рецепт: Идеальный жареный картофель с медом и горчицей, от которого текут слюнки
Названа самая грубая ошибка при мойке двигателя авто
В Авдеевке ликвидирован обладатель ордена от Зеленского Юрий Михайлов
Режим сна: как использовать ночной отдых для улучшения жизни
Тиктокер раскрывает шокирующую причину, по которой нужно тщательно мыть брокколи перед приготовлением
Клубника на подоконнике: как выбрать сорт и вырастить
Власти Египта создали буферную зону и заборы на границе с Газой до нынешнего кризиса
Российский военный Сергей Феоктистов сбил украинский дрон-камиказе
Ведущий диетолог Сьюзи Баррелл раскрывает секреты борьбы с усталостью через правильное питание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников