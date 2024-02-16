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"Мне поставили бабушкины грудные имплантаты после ее кремации — они стоили недешево"

1:51
Красота

Удивление и шок охватили женщину, когда ей предложили забрать грудные имплантаты ее бабушки после ее кремации, став предметом обсуждения в социальных сетях и вызвав волнение по всей платформе TikTok, сообщает Mirror.

"Мне поставили бабушкины грудные имплантаты после ее кремации — они стоили недешево"
Фото: flickr. com by Sheila Sund is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По словам женщины, ей было предложено забрать грудные имплантаты ее ушедшей бабушки, хотя обычно такие имплантаты, сделанные из неметаллических материалов, остаются в теле во время кремации. Это привело к серии вопросов о том, что происходит с грудными имплантатами женщины после ее смерти.

Вскоре после того, как она попрощалась с любимой бабушкой, член команды похоронного бюро отвел ее в сторону, чтобы спросить, не хочет ли она взять с собой домой грудные имплантаты.

В TikTok она просто сказала: «Нам предложили забрать мою бабушку обратно».

Хотя остается неясным, приняла ли она их, другой пользователь рассказал, как они забрали имплантаты своего родственника и теперь хранят их в коробке у себя дома.

Они сказали: «Они сейчас лежат у моей тети в коробке, в которую они их положили».

Это произошло после того, как гробовщик, который поставил перед собой задачу нормализовать обсуждение смерти, рассказал, что происходит с грудными имплантатами женщины , когда ее хоронят, а не кремируют.

Известный в TikTok как @big_led73, гробовщик Джеральд, который призван нормализовать обсуждение смерти, раскрыл, что с грудными имплантатами происходит после смерти. Он уточнил, что если имплантаты принадлежат умершему, то они остаются в теле и разлагаются вместе с ним.

Пользователи TikTok были поражены этими откровениями, комментируя, что узнали много нового о процессе разложения после смерти. Один из них признался, что такие детали ему никогда не приходили в голову, а другой выразил благодарность за информацию, полученную из видео Джеральда.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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