"Мне поставили бабушкины грудные имплантаты после ее кремации — они стоили недешево"

Удивление и шок охватили женщину, когда ей предложили забрать грудные имплантаты ее бабушки после ее кремации, став предметом обсуждения в социальных сетях и вызвав волнение по всей платформе TikTok, сообщает Mirror.
По словам женщины, ей было предложено забрать грудные имплантаты ее ушедшей бабушки, хотя обычно такие имплантаты, сделанные из неметаллических материалов, остаются в теле во время кремации. Это привело к серии вопросов о том, что происходит с грудными имплантатами женщины после ее смерти.
Вскоре после того, как она попрощалась с любимой бабушкой, член команды похоронного бюро отвел ее в сторону, чтобы спросить, не хочет ли она взять с собой домой грудные имплантаты.
В TikTok она просто сказала: «Нам предложили забрать мою бабушку обратно».
Хотя остается неясным, приняла ли она их, другой пользователь рассказал, как они забрали имплантаты своего родственника и теперь хранят их в коробке у себя дома.
Они сказали: «Они сейчас лежат у моей тети в коробке, в которую они их положили».
Это произошло после того, как гробовщик, который поставил перед собой задачу нормализовать обсуждение смерти, рассказал, что происходит с грудными имплантатами женщины , когда ее хоронят, а не кремируют.
Известный в TikTok как @big_led73, гробовщик Джеральд, который призван нормализовать обсуждение смерти, раскрыл, что с грудными имплантатами происходит после смерти. Он уточнил, что если имплантаты принадлежат умершему, то они остаются в теле и разлагаются вместе с ним.
Пользователи TikTok были поражены этими откровениями, комментируя, что узнали много нового о процессе разложения после смерти. Один из них признался, что такие детали ему никогда не приходили в голову, а другой выразил благодарность за информацию, полученную из видео Джеральда.
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