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Женщина с самыми большими губами в мире теперь увеличивает скулы до невероятных размеров

1:35
Красота

Женщина с "самыми большими губами в мире" Андреа Иванова решительно не останавливается и теперь фокусирует свое внимание на других аспектах своего внешнего вида, стремясь к "самым большим скулам в мире".

Женщина с самыми большими губами в мире теперь увеличивает скулы до невероятных размеров
Фото: Jam Press by @andrea88476

25-летняя Андреа, заявившая о затратах 8000 фунтов стерлингов (около миллиона рублей) на свои объемные губы, начала свою трансформацию в 2018 году, вдохновляясь куклой Братц. Операции по подбородку и челюсти стали частью ее пути к уникальному облику.

Ныне она обращает свое внимание на скулы, стремясь придать им "самый большой в мире" размер. За короткий период ей уже сделали четыре инъекции гиалуроновой кислоты, а еще две запланированы на ближайшее время.

Андреа говорит: "Мне нужно избегать давления на лицо после инъекций. Моя цель - значительно увеличить скулы, сохраняя при этом большие губы. Я буду делать еще больше инъекций, чтобы достичь желаемого".

С тех пор, как Андреа начала свою метаморфозу, ей уже сделали более 34 инъекций в губы, хотя некоторые клиники отказываются предоставлять ей дополнительные наполнители, опасаясь возможных осложнений из-за размера.

Врачи предупреждали Андреу об опасности, подчеркивая, что будущие процедуры могут быть потенциально "фатальными". Однако она продолжает стремиться к бóльшим изменениям, утверждая, что ее губы еще далеки от желаемого размера.

Сама Андреа оценивает свои траты на тысячи фунтов стерлингов, одобряя свои новые черты, хотя сталкивается с критикой в социальных сетях.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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