И не надо ходить к косметологу: 5 простых масок, которые уберут с лица морщины

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Эффективные домашние маски против морщин: доступное омоложение

1:45
Красота

Борьба с возрастом: маски для лица из подручных средств

Морщины — не только след времени: причина в мимике Морщины — неотъемлемая часть старения кожи, но активная мимика также может способствовать их появлению. Женщины стремятся сохранить молодость и свежий вид лица, и поэтому поиск эффективных, но доступных средств является актуальным вопросом.

Эффективные домашние маски против морщин: доступное омоложение
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Оливковая маска: натуральная простота ухода

Оливковое масло — прекрасное средство для антивозрастного ухода. Просто нанесите его тонким слоем на очищенную кожу на 25 минут, затем смойте водой. Эта процедура рекомендуется проводить два раза в неделю.

Медовая маска: тысячелетнее средство красоты

Мед известен своим антивозрастным эффектом. Нанесите небольшое количество меда на кожу, оставьте на 30 минут, а затем смойте. Регулярное использование медовой маски поможет достичь видимого результата.

Крахмальная маска: природные ингредиенты для красоты

Смешайте три ложки крахмала с жирными сливками и нанесите на лицо на 15 минут. Это полезное сочетание поможет улучшить состояние кожи и справиться с морщинами.

Желатиновая маска: поддержка упругости кожи

Приготовьте желатин в соответствии с инструкцией, затем нанесите его на лицо на 15 минут. Регулярное использование желатиновой маски придаст коже молодость и ухоженный вид.

Лимонная маска: свежесть и сияние коже

Обработайте очищенную кожу лимонным кусочком в течение 5 минут, затем умойтесь и используйте тоник, а затем нанесите крем. Простой способ избавиться от прыщей, морщин и придать коже сияние.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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