Белоснежная улыбка без похода к стоматологу с копеечным средством: как улыбнуться и все - наповал

1:32 Your browser does not support the audio element. Красота

Здоровье и внешний вид зубов могут являться отражением финансового положения человека, а также играть важную роль в его общей привлекательности.

Фото: Unsplash by Omar Lopez is licensed under public domain

Забота о состоянии зубов

Уверенный и обеспеченный человек обычно не сталкивается с проблемой желтых зубов, и поэтому ему важно поддерживать качественный уровень своей улыбки. Однако стоматологические процедуры не всегда доступны всем из-за своей высокой стоимости.

Домашний способ улучшения внешнего вида зубов

Мало кто знает, что можно улучшить внешний вид зубов, не выходя из дома. Доступный способ — использование активированного угля.

Процедура с активированным углем

Любой человек, не имеющий противопоказаний, может использовать активированный уголь для отбеливания зубов. Он может быть применен "чистым", но важно, чтобы зубы были полностью здоровыми и крепкими.

Более щадящий вариант

Для более щадящего метода, половину таблетки угля измельчают до порошка. Этот порошок добавляется в зубную пасту и тщательно перемешивается до однородного состояния. Затем можно приступить к обычной процедуре чистки зубов.

Регулярное применение

Хотя процесс может занять больше времени из-за необходимости удаления угля с эмали, для поддержания зубов в хорошем состоянии рекомендуется использовать уголь всего один раз в 14 дней. После достижения идеальной белизны улыбки, "угольные чистки" можно проводить в качестве профилактики один раз в 1-2 месяца.