Кожа будет как у младенца: вместе делаем скраб из яичной скорлупы и соды

1:06 Your browser does not support the audio element. Красота

Для того чтобы сохранить молодость и красоту кожи, рекомендуется периодически удалять верхний слой эпидермиса, состоящий из омертвевших клеток, и для этого часто используются скрабы.

Фото: commons.wikimedia. org by Rainer Z ... is licensed under GNU Free Documentation License

При выборе средств можно обратить внимание не только на промышленные продукты, но и на натуральные ингредиенты, которые, в некоторых случаях, бывают более эффективными.

Один из популярных и простых в домашних условиях методов — использование соды. Для приготовления домашнего скраба, маленькую ложку соды следует смешать с небольшим количеством воды до получения консистенции пасты. После очищения лица этим средством, состав наносится на влажную кожу массажными движениями.

По прошествии двух минут, средство можно смывать и продолжить дальнейший уход за кожей.

Для более экстравагантного метода очищения кожи можно воспользоваться яичной скорлупой. Ее измельчают в кофемолке и соединяют с жирной сметаной. Получившуюся маску следует нанести на кожу и оставить на 15 минут. Этот процесс рекомендуется повторять дважды в неделю.