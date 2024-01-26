Денег понадобится много: сколько стоит одеться, как российская звезда

Стало известно, сколько стоит одеться, как российская звезда на "дорожке"

1:10 Your browser does not support the audio element. Красота

Российские знаменитости проявляют креативность и стиль, выбирая образы для светских мероприятий.

Фото: Openverse by extranoise is licensed under CC BY 2.0.

Некоторые звезды предпочитают дорогие наряды, такие как Юлия Снигирь, которая появилась на премьере "Мастера и Маргариты" в платье стоимостью примерно 350 тыс. рублей.

Однако другие звезды, такие как актриса Елизавета Шакира и Лиза Моряк, выбирают стильные образы в более доступном ценовом сегменте — юбку-миди и платье, соответственно, оценивающиеся в пределах 20 тыс. рублей. Стилисты и имиджмейкеры подчеркивают, что создание образа для красной дорожки в среднем может обойтись от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, включая услуги стилиста, укладки, и дополнительных аксессуаров. Об этом сообщают Известия.

Некоторые стилисты также обращают внимание на тенденцию использования экологических подходов, таких как покупка винтажных вещей или аренда нарядов на несколько часов. Соблюдение дресс-кода и уважение к мероприятию также остаются важными аспектами подготовки к светским мероприятиям, подчеркивают эксперты по этикету и стилю.