Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.
Однако в современном обществе ум и образование стали цениться независимо от пола. Грамотные и образованные люди чаще получают высокие должности и устанавливают успешные личные отношения.
Вот три признака, указывающих на низкий уровень интеллектуального развития:
"Особенная" и "не такая, как все": Девушки с невысоким уровнем интеллекта часто стремятся создать вид "загадочности" для скрытия своей необразованности. Они начинают верить в свою исключительность, что часто приводит к большим запросам в отношениях, что может затруднить их развитие.
Копирование хобби и вкусов: Необразованные девушки часто лишены широкого кругозора и собственных интересов, и их хобби и вкусы напрямую зависят от избранника и окружения. Они могут подражать интересам своего партнера, даже если эти занятия им не нравятся. Также, если кто-то из окружения приобретает что-то новое, эта девушка тоже начинает требовать подобных подарков.
Поверхностные знания: Женщина с низким уровнем интеллекта может быть поверхностно знакома с многими темами, но при более глубоком разговоре становится понятно, что ее знания ограничены. Некоторые мужчины могут предпочитать таких партнерш, поскольку им нравится, когда женщина слушает, а не участвует в диалоге "на равных".
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.