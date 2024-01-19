"Она просто особенная": какие 3 признака выдают низкий интеллект у женщины

1:27 Your browser does not support the audio element. Красота

Многие девушки с детства были убеждены в том, что для них достаточно просто быть красивыми, и не обязательно стремиться к образованию и развитию личности.

Фото: flickr. com by powerbooktrance is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Однако в современном обществе ум и образование стали цениться независимо от пола. Грамотные и образованные люди чаще получают высокие должности и устанавливают успешные личные отношения.

Вот три признака, указывающих на низкий уровень интеллектуального развития:

"Особенная" и "не такая, как все": Девушки с невысоким уровнем интеллекта часто стремятся создать вид "загадочности" для скрытия своей необразованности. Они начинают верить в свою исключительность, что часто приводит к большим запросам в отношениях, что может затруднить их развитие.

Копирование хобби и вкусов: Необразованные девушки часто лишены широкого кругозора и собственных интересов, и их хобби и вкусы напрямую зависят от избранника и окружения. Они могут подражать интересам своего партнера, даже если эти занятия им не нравятся. Также, если кто-то из окружения приобретает что-то новое, эта девушка тоже начинает требовать подобных подарков.

Поверхностные знания: Женщина с низким уровнем интеллекта может быть поверхностно знакома с многими темами, но при более глубоком разговоре становится понятно, что ее знания ограничены. Некоторые мужчины могут предпочитать таких партнерш, поскольку им нравится, когда женщина слушает, а не участвует в диалоге "на равных".