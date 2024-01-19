Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Петербург и Сочи обогнали Москву по росту стоимости недвижимости
Юрист Лев объяснил, как правильно установить кондиционер с юридической точки зрения
Названы причины, из-за которых вам необходимо поставить на паузу тренировки
Очаги-2024: в трёх регионах мира может начаться ядерная война
Полиция оштрафовала крымского водителя за катание на сноуборде, буксируемом автомобилем
NRK: уклонисты из Украины боятся смерти из-за снижения мобилизационного возраста
Арестович* опубликовал рейтинг стран, где можно переждать мировую войну
Юрист Манылова рассказала, сохранится ли гарантия на бытовую технику, если её перекрасить
В российских школах могут появиться уроки о грамотном уходе за домашними питомцами 
Специалист высказался по вопросу необходимости использования крема с SPF зимой

Нужен ли крем с SPF для зимы — отвечает эксперт

2:05
Красота

Важность защиты кожи от солнечных лучей сохраняется и зимой, как и летом, подчеркивает врач-дерматолог и косметолог Светлана Хамитовна Байназарова из сети клиник ЦИДК. Она деликатно напоминает, что ультрафиолетовые лучи способны разрушать коллаген, приводя к преждевременному старению кожи.

Нужен ли крем с SPF для зимы — отвечает эксперт
Фото: https://pictusgoods.com/products/geranium-orange-blossom-face-cream

Светлана Хамитовна подробно рассказывает, как выбрать подходящий крем с SPF для зимнего периода, определить необходимую степень защиты и правильно его наносить. Она поднимает вопрос о необходимости использования солнцезащитного крема зимой, объясняя, что солнечные лучи являются основной причиной фотостарения кожи.

Тенденции в уходе за кожей изменились: если раньше было популярно загарать в соляриях, то теперь в тренде забота о здоровой, сияющей коже с ровным тоном. Защита от ультрафиолетового излучения с использованием солнцезащитного крема стала актуальной круглогодично, учитывая риск получения пигментных пятен в пасмурную погоду или даже в помещении возле окна.

Врач рекомендует проверять индекс ультрафиолета в метеоприложении и использовать крем с SPF-фактором 30 в регионах с низким индексом ультрафиолета, увеличивая защиту до SPF 50 при активных зимних занятиях, таких как катание на лыжах. Отмечается, что заснеженная поверхность может увеличить ультрафиолетовое облучение, поэтому защита становится особенно важной.

Светлана Хамитовна подчеркивает, что зимой кожа становится более сухой и обезвоженной из-за воздействия холода и сухого ветра, поэтому рекомендуется использовать увлажняющие и питательные кремы под солнцезащитным средством. Она предлагает последовательный подход: сначала увлажнение и питание, затем через 15-20 минут нанесение солнцезащитного средства, учитывая, что одного крема может быть недостаточно из-за доминирования фильтров в его составе.

Для жирной кожи врач рекомендует использовать легкие текстуры солнцезащитного средства, такие как гель, флюид или эмульсия.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке

Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.

Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Эта подкормка заставит цвести декабрист
Декабрист начнёт формировать бутоны: подкормка из продукта, который мы выбрасываем, заставит его цвести
Несколько признаков, что нужно быстро менять ремень ГРМ
Каковы негативные последствия ежедневного мытья для здоровья
Правительство России одобрило аннулирование рыболовного соглашения с Великобританией Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Проклюнутся даже старые семена: 4 способа решат проблему всхожести
Не стоит набивать теплицу снегом: вы только помогаете выжить вредителям, вот почему
Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"
Колорадский жук убежит с участка к соседям: попрощайтесь с вредителем при помощи натурального средства без "химии"
Последние материалы
Петербург и Сочи обогнали Москву по росту стоимости недвижимости
Юрист Лев объяснил, как правильно установить кондиционер с юридической точки зрения
Названы причины, из-за которых вам необходимо поставить на паузу тренировки
Очаги-2024: в трёх регионах мира может начаться ядерная война
Полиция оштрафовала крымского водителя за катание на сноуборде, буксируемом автомобилем
NRK: уклонисты из Украины боятся смерти из-за снижения мобилизационного возраста
Арестович* опубликовал рейтинг стран, где можно переждать мировую войну
Нужен ли крем с SPF для зимы — отвечает эксперт
Юрист Манылова рассказала, сохранится ли гарантия на бытовую технику, если её перекрасить
В российских школах могут появиться уроки о грамотном уходе за домашними питомцами 
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников