Специалист высказался по вопросу необходимости использования крема с SPF зимой

Нужен ли крем с SPF для зимы — отвечает эксперт

2:05 Your browser does not support the audio element. Красота

Важность защиты кожи от солнечных лучей сохраняется и зимой, как и летом, подчеркивает врач-дерматолог и косметолог Светлана Хамитовна Байназарова из сети клиник ЦИДК. Она деликатно напоминает, что ультрафиолетовые лучи способны разрушать коллаген, приводя к преждевременному старению кожи.

Фото: https://pictusgoods.com/products/geranium-orange-blossom-face-cream

Светлана Хамитовна подробно рассказывает, как выбрать подходящий крем с SPF для зимнего периода, определить необходимую степень защиты и правильно его наносить. Она поднимает вопрос о необходимости использования солнцезащитного крема зимой, объясняя, что солнечные лучи являются основной причиной фотостарения кожи.

Тенденции в уходе за кожей изменились: если раньше было популярно загарать в соляриях, то теперь в тренде забота о здоровой, сияющей коже с ровным тоном. Защита от ультрафиолетового излучения с использованием солнцезащитного крема стала актуальной круглогодично, учитывая риск получения пигментных пятен в пасмурную погоду или даже в помещении возле окна.

Врач рекомендует проверять индекс ультрафиолета в метеоприложении и использовать крем с SPF-фактором 30 в регионах с низким индексом ультрафиолета, увеличивая защиту до SPF 50 при активных зимних занятиях, таких как катание на лыжах. Отмечается, что заснеженная поверхность может увеличить ультрафиолетовое облучение, поэтому защита становится особенно важной.

Светлана Хамитовна подчеркивает, что зимой кожа становится более сухой и обезвоженной из-за воздействия холода и сухого ветра, поэтому рекомендуется использовать увлажняющие и питательные кремы под солнцезащитным средством. Она предлагает последовательный подход: сначала увлажнение и питание, затем через 15-20 минут нанесение солнцезащитного средства, учитывая, что одного крема может быть недостаточно из-за доминирования фильтров в его составе.

Для жирной кожи врач рекомендует использовать легкие текстуры солнцезащитного средства, такие как гель, флюид или эмульсия.