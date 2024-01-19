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7 высококачественных косметических продуктов, которые следует включить в свою рутину ухода за собой

7 качественных бьюти-средств по цене чашки кофе, которыми не только можно, но и нужно пользоваться

1:01
Красота

Чтобы пользоваться популярностью, необходимо быть надежным, и то же самое относится к косметике. Подобрали продукты, проверенные временем и доступные по цене не более 150 рублей.

7 качественных бьюти-средств по цене чашки кофе, которыми не только можно, но и нужно пользоваться
Фото: Нейросеть Шедеврум

Например:

  1. Питательный дневной крем Ballet из исторической фабрики "Свобода" стал хорошо зарекомендовавшим себя основанием под макияж.
  2. Помада "Морозко" за 48 рублей эффективно защищает губы от холода.
  3. Мазь "Пропеллер" с салициловой кислотой является отличным средством для борьбы с воспалениями и прыщами.
  4. Крем "Витамин Ф99 полужирный" с витамином F часто рекомендуется после пилинга или шлифовки.
  5. Классический крем для рук "Бархатные ручки" признан идеальным увлажнителем.
  6. Крем для лица "Морковный" от "Невской косметики" становится отличной базой под тональник, обеспечивая увлажнение и питание кожи.
  7. Маска для лица "Рецепты бабушки Агафьи" с голубой глиной эффективно очищает поры и борется с жирным блеском.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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