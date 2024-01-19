7 высококачественных косметических продуктов, которые следует включить в свою рутину ухода за собой

7 качественных бьюти-средств по цене чашки кофе, которыми не только можно, но и нужно пользоваться

1:01 Your browser does not support the audio element. Красота

Чтобы пользоваться популярностью, необходимо быть надежным, и то же самое относится к косметике. Подобрали продукты, проверенные временем и доступные по цене не более 150 рублей.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Например:

Питательный дневной крем Ballet из исторической фабрики "Свобода" стал хорошо зарекомендовавшим себя основанием под макияж. Помада "Морозко" за 48 рублей эффективно защищает губы от холода. Мазь "Пропеллер" с салициловой кислотой является отличным средством для борьбы с воспалениями и прыщами. Крем "Витамин Ф99 полужирный" с витамином F часто рекомендуется после пилинга или шлифовки. Классический крем для рук "Бархатные ручки" признан идеальным увлажнителем. Крем для лица "Морковный" от "Невской косметики" становится отличной базой под тональник, обеспечивая увлажнение и питание кожи. Маска для лица "Рецепты бабушки Агафьи" с голубой глиной эффективно очищает поры и борется с жирным блеском.



