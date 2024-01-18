Эксперты объяснили, в чем разница между тоником и тонером

Близнецы, но не братья: чем тоник отличается от тонера

1:56 Your browser does not support the audio element. Красота

Граница между тонерами и тониками сегодня настолько размыта, что производители косметики иногда сталкиваются с трудностью в названии своих продуктов, часто руководствуясь интуицией. Тем не менее мы попытаемся выделить ключевые различия между тонером и тоником.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Тонеры и тоники — в чем заключаются отличия?

Определить тоник и тонер иногда затруднительно из-за схожего перевода с английского "tonic". Однако различия можно выявить по нескольким признакам.

Тонер обладает более густой и вязкой текстурой, в то время как тоник имеет более легкую, почти водянистую структуру.

Тонер обычно предназначен для сухой и чувствительной кожи, в то время как тоник чаще подходит для жирной, проблемной и комбинированной кожи.

Если на упаковке указано английское название "toner", но в русском переводе употребляется термин "тоник", лучше доверять оригинальному наименованию.

Тоник часто также обозначают как лосьон. Поэтому, увидев это слово на упаковке, можно предположить, что перед вами тоник.

Несмотря на различия в текстуре, функции тонера и тоника схожи. Традиционно они применялись после очищения кожи, удаляли остатки макияжа, масел и грязи, восстанавливали pH-баланс. В современных формулах тонирующих средств редко используется спирт, но они по-прежнему помогают восстановить естественный pH-баланс кожи. Современные тонеры обычно не содержат спирта, в то время как в тониках он может присутствовать в небольших количествах.

Ориентируйтесь на первоначальное название продукта (на английском) и его характеристики при выборе между тоником и тонером. Когда дело касается выбора конкретного средства, рекомендуется ориентироваться на тип вашей кожи: для жирной и проблемной кожи подойдут очищающие, матирующие и успокаивающие тоники, а для сухой и чувствительной — увлажняющие тонеры.