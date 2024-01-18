Эксперты объяснили, в чем разница между тоником и тонером

Граница между тонерами и тониками сегодня настолько размыта, что производители косметики иногда сталкиваются с трудностью в названии своих продуктов, часто руководствуясь интуицией. Тем не менее мы попытаемся выделить ключевые различия между тонером и тоником.
Тонеры и тоники — в чем заключаются отличия?
Определить тоник и тонер иногда затруднительно из-за схожего перевода с английского "tonic". Однако различия можно выявить по нескольким признакам.
Несмотря на различия в текстуре, функции тонера и тоника схожи. Традиционно они применялись после очищения кожи, удаляли остатки макияжа, масел и грязи, восстанавливали pH-баланс. В современных формулах тонирующих средств редко используется спирт, но они по-прежнему помогают восстановить естественный pH-баланс кожи. Современные тонеры обычно не содержат спирта, в то время как в тониках он может присутствовать в небольших количествах.
Ориентируйтесь на первоначальное название продукта (на английском) и его характеристики при выборе между тоником и тонером. Когда дело касается выбора конкретного средства, рекомендуется ориентироваться на тип вашей кожи: для жирной и проблемной кожи подойдут очищающие, матирующие и успокаивающие тоники, а для сухой и чувствительной — увлажняющие тонеры.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.