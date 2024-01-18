5 рекомендаций по уходу за кожей для людей, страдающих от никотиновой зависимости

5 правил ухода за кожей для тех, кто зависим от никотина

1:47 Your browser does not support the audio element. Красота

Сигареты и здоровье кожи — это непереносимая комбинация, которая негативно сказывается на внешнем виде. Курение неизбежно приводит к преждевременному старению, утрате сияния и образованию морщин. Но в обществе, где курение стало привычным явлением, важно принять факт существования этой вредной привычки. Журнал Dazed предлагает руководство по уходу за кожей, разработанное специально для курильщиков. Вот основные советы из этого руководства.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Используй средства с SPF: Компоненты в сигаретах ускоряют процессы старения кожи, и защита от ультрафиолета также становится важным фактором. Поэтому всегда рекомендуется использовать солнцезащитный крем, который должен быть всегда под рукой вместе со сигаретами Интегрируй антиоксиданты в уход: У курильщиков кожа стареет быстрее, поэтому важно использовать косметику с антиоксидантами, которые предотвращают воздействие свободных радикалов, отвечающих за окислительный стресс и преждевременное старение. Увлажняй кожу: Регулярное увлажнение кожи помогает бороться с сухостью, вызванной дефицитом витаминов, связанным с курением. Дерматологи подчеркивают важность этого шага в уходе. Не обманывай себя: Курение часто ассоциируется с романтическим образом, но важно осознавать реальные вредные последствия этой привычки. Образ "курящей девушки" может быть обманчивым, и важно осознанно относиться к последствиям курения для кожи и здоровья. Брось курить: Отказ от курения принесет положительные изменения в коже всего за несколько недель, восстанавливая ее здоровый вид.

Процессы производства коллагена и витамина С возобновятся, возвращая коже молодость и свежесть. Важно помнить, что никогда не поздно бросить эту вредную привычку.