Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не удаляйте насекомых с сухой поверхности автомобиля сухой тряпкой: будете вынуждены пожалеть об этом
После аварийного отключения ТЭС часть Крым обесточили
Протестированы разные типы дорожного покрытия на самый длинный тормозной путь, вот что выяснилось
Трамп призвал республиканцев не поддерживать помощь Украине
Огородные растения-антагонисты: 7 пар растений, которые никогда не уживутся рядом
Вице-президент НАС Ян Хайцеэр: цена иномарок в России уменьшится на 5%
Биографические фильмы о временах, когда миром правили короли и королевы
Врач Басси назвал признаки "тихого" рака, которые можно увидеть на лице
В ГИБДД назвали три причины, почему кроссоверы чаще попадают в ДТП зимой
Повысь уровень: 7 советов, чтобы максимизировать эффект твоего крема

Level up: 7 лайфхаков, чтобы усилить действие твоего крема

2:01
Красота

Использование увлажняющего крема эффективно зависит от нескольких ключевых факторов, таких как техника нанесения, срок годности продукта и состояние кожи. Эксперты из клиники Quantum Clinic и основательница Stellar Beauty Clinic поделились секретами, как максимизировать действие увлажняющего крема.

Level up: 7 лайфхаков, чтобы усилить действие твоего крема
Фото: nuevamujer.com
  1. Соблюдай срок годности: Внимательно следи за сроком годности крема, указанным на упаковке. Многие упускают этот момент, но даже пометив дату открытия, можно обеспечить свежесть косметики и максимальную пользу для кожи.
  2. Тщательно очищай кожу: Перед нанесением увлажняющего крема необходимо основательно очистить кожу от макияжа, пыли и жира. Это убирает "барьер", облегчая восприятие кожей активных компонентов крема.
  3. Используй тоник: Тоник не только закрывает поры, но и удаляет остатки грязи, подготавливая кожу для увлажняющего крема. Эксперты подчеркивают важность этого шага для повышения эффективности ухода.
  4. Добавь сыворотку: Сыворотка считается бустером для уходовой косметики, усиливая действие увлажняющего крема. Используйте сыворотку и крем одной марки для оптимального взаимодействия.
  5. Наноси крем по массажным линиям: Техника нанесения крема влияет на его эффективность. Распределение крема по массажным линиям смягчает кожу, обеспечивая лучшее проникновение активных компонентов.
  6. Наноси крем правильно: Обрати внимание на состав крема перед нанесением. Для кремов с гиалуроновой кислотой рекомендуется наносить на влажную кожу, в то время как кремы с салициловой кислотой или ретинолом требуют сухой поверхности.
  7. Избегай переизбытка продукта: Не наноси слишком много уходовых средств, следи за рекомендованными дозировками производителя. Избыток активных ингредиентов может негативно сказаться на состоянии кожи.

Следуя этим лайфхакам, можно значительно улучшить эффективность увлажняющего крема и достичь максимального ухода за кожей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так

Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.

Многие автолюбители ошибочно считают, что прогревать двигатель надо 5-10 минут. Это совсем не так
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Если уж посадили, то быстро избавьтесь: деревья, которые ни в коем случае нельзя сажать на участке
Улитки, тля, слизняки боятся этого средства, как огня: натуральное средство без "химии" поможет победить вредителей
Сделайте это с семенами перед посадкой: прорастут быстрее, а рассада будет крепкой
Россия асимметрично ответит Франции за военную поддержку киевского режима Любовь Степушова Хунхузы: бандиты в обличье борцов за правое дело Сергей Лебедев Теракт в Кермане показывает связь ИГИЛ* и "Моссада" Александр Трубин
Елена Вяльбе заявила, что благодарна МОК за условия участия в ОИ-2024 для российских спортсменов
Кочаны капусты вырастают по 4 кг: этому сорту нипочём непогода и вредители
Ад на Земле: что станет с планетой к 2100 году из-за парниковых газов
Ад на Земле: что станет с планетой к 2100 году из-за парниковых газов
Последние материалы
Телескоп "Джеймс Уэбб" помог найти самую старую чёрную дыру во Вселенной
Эффективный метод борьбы с колорадским жуком
Депутат Журова: Олимпиада очень много теряет без россиян
Режиссёр фильма "Джон Уик" и "Горца" берет контроль над спин-оффами обеих франшиз
В МИД РФ вызвали посла Франции после уничтожения наёмников в Харькове
Ветеринар Гладков дал советы по борьбе с зимней вялостью у домашних питомцев
ВШЭ прекратила сотрудничество с трансгендером Ларой Широковой
В России выросли объемы выпуска высокоточного оружия
Полковник США считает, что удар по наёмникам в Харькове со стороны ВС РФ был "показательным"
Основанные на реальных событиях Фильмы о триумфальных спортивных победах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников