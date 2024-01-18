Повысь уровень: 7 советов, чтобы максимизировать эффект твоего крема

Level up: 7 лайфхаков, чтобы усилить действие твоего крема

2:01 Your browser does not support the audio element. Красота

Использование увлажняющего крема эффективно зависит от нескольких ключевых факторов, таких как техника нанесения, срок годности продукта и состояние кожи. Эксперты из клиники Quantum Clinic и основательница Stellar Beauty Clinic поделились секретами, как максимизировать действие увлажняющего крема.

Фото: nuevamujer.com

Соблюдай срок годности: Внимательно следи за сроком годности крема, указанным на упаковке. Многие упускают этот момент, но даже пометив дату открытия, можно обеспечить свежесть косметики и максимальную пользу для кожи. Тщательно очищай кожу: Перед нанесением увлажняющего крема необходимо основательно очистить кожу от макияжа, пыли и жира. Это убирает "барьер", облегчая восприятие кожей активных компонентов крема. Используй тоник: Тоник не только закрывает поры, но и удаляет остатки грязи, подготавливая кожу для увлажняющего крема. Эксперты подчеркивают важность этого шага для повышения эффективности ухода. Добавь сыворотку: Сыворотка считается бустером для уходовой косметики, усиливая действие увлажняющего крема. Используйте сыворотку и крем одной марки для оптимального взаимодействия. Наноси крем по массажным линиям: Техника нанесения крема влияет на его эффективность. Распределение крема по массажным линиям смягчает кожу, обеспечивая лучшее проникновение активных компонентов. Наноси крем правильно: Обрати внимание на состав крема перед нанесением. Для кремов с гиалуроновой кислотой рекомендуется наносить на влажную кожу, в то время как кремы с салициловой кислотой или ретинолом требуют сухой поверхности. Избегай переизбытка продукта: Не наноси слишком много уходовых средств, следи за рекомендованными дозировками производителя. Избыток активных ингредиентов может негативно сказаться на состоянии кожи.

Следуя этим лайфхакам, можно значительно улучшить эффективность увлажняющего крема и достичь максимального ухода за кожей.