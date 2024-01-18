Список 10 российских брендов натуральной косметики

Спрос на натуральную косметику в России стремительно растет. Согласно опросу Роскачества, 48% россиян предпочитают экологически чистые косметические продукты, несмотря на их более высокую цену. Однако термины "натуральная" и "органическая" пока еще вызывают путаницу, и юридически закрепленного определения нет. Большинство людей ассоциируют эти термины с косметикой, созданной из натуральных, безопасных и нетоксичных компонентов.
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Роскачество также предоставляет статистику эффективности различных маркетинговых терминов. Так, 57% россиян доверяют термину "натуральный", в то время как "экологически чистый / эко" — 31%, "органический / organic" — 28%, а "био" — 21%.
Ниже представлен обзор десяти российских брендов натуральной косметики, на которые мы искренне полагаем:
"Краснополянская косметика" — сочинский бренд, известный своими продуктами на основе опунции и муцина улитки. Компания прошла редизайн и акцентирует внимание на минимализме. Средняя цена: 1000 рублей.
Natura Siberica — основанный в 2008 году бренд, предлагающий высококачественную натуральную косметику по доступной цене. Группа объединяет девять брендов. Средняя цена: 500 рублей.
Zeitun — бренд, зародившийся в 2005 году благодаря любви к традициям Ближнего Востока. Постоянное развитие включает в себя коллекции Mom&Baby и Men's Collection. Средняя цена: 500 рублей.
"Мастерская Олеси Мустаевой" — бренд, породивший четыре подбренда, включая космецевтику и детскую косметику. Олеся Мустаева является основательницей и технологом. Средняя цена: 1000 рублей.
Siberina — бренд с широким ассортиментом натуральных продуктов, включая зубные пасты, интимную косметику и продукты для будущих мам. Средняя цена: 500 рублей.
Smorodina — магнитогорский бренд, член Союза производителей натуральной и органической косметики One. Средняя цена: 1000 рублей.
Brand For My Son — бренд с черно-белой упаковкой, выделяющийся заботой родителей и подходящий для взрослых. Средняя цена: 500 рублей.
Ecolatier — бренд, использующий "чистые" составы, исключая силиконы, парабены, сульфаты, красители и консерванты. Средняя цена: 300 рублей.
Botavikos — существующий на рынке более 16 лет бренд с более чем 80 видами эфирных масел и аромадиффузорами. Средняя цена: 300 рублей.
Mi&Ko — бренд, производящий натуральную косметику на основе многолетних научных исследований. Средняя цена: 300 рублей.
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