Топ-3 средства для ухода за сухой атопической кожей

Атопический дерматит, характеризующийся сухостью, зудом и раздражением кожи, требует тщательного ухода. Librederm предлагает масло для душа Cerafavit, богатое натуральным маслом сои, способным восстанавливать липиды кожи и укреплять ее барьер. Это средство обеспечивает мягкую очистку, приносящую ощущение комфорта.
Bioderma представляет универсальный питательный крем Atoderm для тела и лица, созданный специально для ухода за атопичной кожей. Содержащий глицерин и вазелин, крем увлажняет, питает и восстанавливает защитный барьер кожи.
Компания La Roche-Posay предлагает питательный крем Nutritic Intense, специально разработанный для глубокого восстановления сухой и чувствительной кожи. Содержащиеся в формуле МП-липиды способствуют восстановлению гидролипидной мантии и нормализации уровня натурального увлажняющего фактора кожи.
Если провести процедуру замачивания семян в перекиси водорода, растения вырастут крепкими и устойчивыми в болезням.