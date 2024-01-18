Топ-3 средства для ухода за сухой атопической кожей

3 лучших средства для сухой атопичной кожи

0:58 Your browser does not support the audio element. Красота

Атопический дерматит, характеризующийся сухостью, зудом и раздражением кожи, требует тщательного ухода. Librederm предлагает масло для душа Cerafavit, богатое натуральным маслом сои, способным восстанавливать липиды кожи и укреплять ее барьер. Это средство обеспечивает мягкую очистку, приносящую ощущение комфорта.

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Bioderma представляет универсальный питательный крем Atoderm для тела и лица, созданный специально для ухода за атопичной кожей. Содержащий глицерин и вазелин, крем увлажняет, питает и восстанавливает защитный барьер кожи.

Компания La Roche-Posay предлагает питательный крем Nutritic Intense, специально разработанный для глубокого восстановления сухой и чувствительной кожи. Содержащиеся в формуле МП-липиды способствуют восстановлению гидролипидной мантии и нормализации уровня натурального увлажняющего фактора кожи.