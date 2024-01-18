Актуальное направление в маникюре, вытесняющее "глазированный" дизайн — ногти в стиле "Aurora"

Новый тренд на замену "глазированному" маникюру — aurora nails

1:02 Your browser does not support the audio element. Красота

Если рассматривать тренд, который в последние несколько лет завоевал огромную популярность в бьюти-индустрии, то это безусловно "глазированный" маникюр. Он стал явлением в течение двух лет, что, с учетом времени микротрендов и популярности, можно считать продолжительным периодом. Однако, кажется, что новый год приносит с собой новую тенденцию из мира маникюра, пришедшую из Южной Кореи — aurora nails, или просто "Аврора". Aurora borealis на английском переводится как "северное сияние", и эти ногти меняют свой цвет и переливаются при движении, наподобие световых лучей на небе во время северного сияния.

Фото: pixels

Сущность aurora nails заключается в усовершенствованной версии "глазированного" маникюра. Процесс создания этого нейл-арта включает в себя нанесение слоя гель-лака (от прозрачного до яркого оттенка), последующее добавление голографической фольги (ответственной за трехмерный эффект) и, наконец, покрытие ногтя еще одним слоем прозрачного гель-лака.