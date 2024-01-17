Как определить, что твой возможный избранник труслив: вот 9 признаков мужчин-трусов

2:09 Your browser does not support the audio element. Красота

Конечно, мужчины не могут быть идеальными, но важно различать признаки трусливости, чтобы избежать нежелательных ситуаций.

Фото: commons.wikimedia. org by Viktoria Borodinova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Вот 9 признаков, по которым можно определить трусливого мужчину:

Боязнь перечить родителям: Трусливые мужчины склонны прислушиваться к мнению и советам других, особенно родителей. Они следуют указаниям отца и матери без проявления собственной решимости.

Нерешительность: Трусливый мужчина часто испытывает сомнения, даже в мелочах. Даже при выборе продуктов в магазине он долго колеблется, не говоря уже о решении более сложных вопросов.

Боязнь ответственности: Такие мужчины склонны перекладывать ответственность на других. В случае ДТП они могут попытаться уйти, а если у подруги возникнет беременность, они могут бросить ее.

Неумение справляться с хамством: Трусливый мужчина не способен адекватно реагировать на хамство. Любое действие, которое снижает риск негативных последствий, считается им подходящим.

Отказ от выражения эмоций: Некоторые чувствительные мужчины предпочитают держать свои эмоции в себе. Они боятся говорить руководству о ненадобности лишней работы или делиться комплиментами с женщинами.

Необоснованные страхи: Трусливые мужчины подвержены фобиям, даже когда нет реальных угроз для здоровья или жизни. Их страхи часто необоснованны и излишни.

Приверженность вредным привычкам: Употребление алкоголя или наркотиков часто является попыткой уйти от реальности для трусливых мужчин. Они предпочитают не решать проблемы, а утопить их в алкоголе или избыточном питании.

Готовность к подлостям: Трусливые мужчины могут совершать подлые поступки и предательства, озабоченные только своей безопасностью. Им не важны чувства других.

Предпочтение женского общества: Такие мужчины предпочитают общение с женщинами, поскольку они чувствуют себя более комфортно. Отклонения со стороны мужчин их не беспокоят.

Важно помнить, что один признак не делает мужчину трусливым, но наличие нескольких из перечисленных признаков может говорить о недостатке смелости.