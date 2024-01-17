Какова цена на наиболее дорогие ароматы в мире

Сколько стоят самые дорогие духи в мире

1:08 Your browser does not support the audio element. Красота

Весьма увлекательно рассматривать предметы, отмеченные ярлыком "самый дорогой". На сегодняшний день самым дорогим парфюмом в мире считается Shumukh от бренда Nabeel Perfumes. Этот аромат, переводимый с арабского как "достойный наилучшего", хранится в трехлитровом флаконе, выполненном из муранского стекла и украшенном 3571 бриллиантами, гигантским жемчугом и золотыми фигурами. Основу этой роскошной композиции составляют целых пять килограммов чистого серебра. Стоимость данного парфюма составляет 1,3 миллиона долларов.

Фото: commons.wikimedia.org by Warburg is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Заметим, что парфюм не является единственным предметом в мире косметики и парфюмерии с высокой стоимостью. Примером роскошного продукта считается набор H. Couture Beauty, включающий в себя помаду для губ и тушь для ресниц. Стоимость этого дуэта для макияжа достигает 14 миллионов долларов. Помадный тюбик изготовлен из 18-каратного золота и усыпан более тысячей розовых бриллиантов, а футляр туши инкрустирован 2500 голубыми бриллиантами.