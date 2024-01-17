Способы увеличения стойкости парфюма: как обеспечить более длительное сохранение аромата

Ситуация help: как сделать так, чтобы парфюм держался дольше

1:52 Your browser does not support the audio element. Красота

Многим знакома ситуация, когда после нескольких пшиков перед выходом из дома аромат быстро исчезает. Вот несколько лайфхаков, которые помогут увеличить его стойкость.

Фото: openverse.org by Vetiver Aromatics is licensed under CC BY-SA 2.0.

Наносите аромат на точки пульсации: запястья, область за ушами и шея — три популярные точки для парфюма, так как кожа там тонкая и теплая. Аромат лучше раскрывается на теплой коже, что способствует его более долгому сохранению. Можно также рассмотреть виски, локтевые и коленные сгибы для нанесения аромата.

Чем ближе, тем лучше: приближение флакона к телу при нанесении аромата делает его более насыщенным и выразительным. Это особенно актуально в случае легких ароматов, которые становятся более насыщенными при близком контакте.

Увлажненная кожа — залог успеха: наносите парфюм на увлажненную кожу после душа. Это способствует лучшему впитыванию аромата и увеличит его стойкость. Использование увлажняющего крема без запаха также может быть эффективным.

Дайте аромату время: не растирайте парфюм между запястьями сразу после нанесения. Дайте ему время впитаться и "осесть", чтобы продлить его стойкость.

Проверьте базовые ноты: некоторые компоненты в парфюмерных композициях более стойкие, чем другие. Учитывайте это при выборе аромата, ориентируясь на ольфакторную пирамиду. Например, восточные ароматы с древесными и мускусными нотами часто более стойкие.

Смотрите на концентрацию: духи (Parfum) обладают самой высокой концентрацией (20-30%), затем идет парфюмерная вода (EDP) с концентрацией от 12 до 19%, а туалетная вода (EDT) содержит умеренное количество парфюмерной композиции (8-13%). Определите желаемую степень стойкости при выборе концентрации.