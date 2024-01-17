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Дизайнер Наз Маер рекомендовал каждой женщине иметь в гардеробе скинни-джинсы

Дизайнер Наз Маер посоветовал модницам купить скинни-джинсы

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Красота

Дизайнер Наз Маер объяснил, какие джинсы будут уместно смотреться в гардеробе любой женщины.

Дизайнер Наз Маер посоветовал модницам купить скинни-джинсы
Фото: commons.wikimedia.org by Dion75e is licensed under This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Эксперт моды призвал модниц купить качественные чёрные скинни-джинсы. Он отметил, что этот предмет гардероба будет универсально подходить к другим вашим вещам.

Ранее историк моды Александр Васильев дал рекомендации по выбору наряда на праздник. 

"Тёмные оттенки стройнят, поэтому их можно смело носить обладательницам разных фигур. Найдите пару, которая хорошо на вас сядет, и вы будете носить их постоянно и с удовольствием", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".

Он посоветовал стирать чёрные джинсы со специальной чёрной краской, чтобы они не теряли цвет. Такую краску, по его словам, можно купить в хобби-маркете.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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