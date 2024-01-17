Дизайнер Наз Маер рекомендовал каждой женщине иметь в гардеробе скинни-джинсы

Дизайнер Наз Маер объяснил, какие джинсы будут уместно смотреться в гардеробе любой женщины.
Эксперт моды призвал модниц купить качественные чёрные скинни-джинсы. Он отметил, что этот предмет гардероба будет универсально подходить к другим вашим вещам.
Ранее историк моды Александр Васильев дал рекомендации по выбору наряда на праздник.
"Тёмные оттенки стройнят, поэтому их можно смело носить обладательницам разных фигур. Найдите пару, которая хорошо на вас сядет, и вы будете носить их постоянно и с удовольствием", — цитирует слова специалиста "Вечерняя Москва".
Он посоветовал стирать чёрные джинсы со специальной чёрной краской, чтобы они не теряли цвет. Такую краску, по его словам, можно купить в хобби-маркете.
Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.