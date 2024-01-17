Как правильно использовать парфюм

Как же правильно наносить духи

1:35 Your browser does not support the audio element. Красота

Часто мы наблюдаем, как подруги наносят парфюм на запястье и затем энергично его растирают другой рукой. Хотя такой метод привычен, он является неправильным. Поэтому здесь мы расскажем, как и куда правильно наносить парфюм.

Фото: openverse.org by Vetiver Aromatics is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как правильно наносить туалетную воду?

Начнем с того, как не следует делать. Нельзя растирать парфюм сразу после нанесения, так как это нарушает целостность молекул ароматических веществ, что может изменить характер аромата, задуманного автором.

Куда нужно наносить парфюм?

Существует известное высказывание, приписываемое Коко Шанель, о том, что аромат следует наносить на те места, куда вы хотите, чтобы вас поцеловали. Однако придерживаемся теории. Обычно парфюм наносят на участки тонкой кожи, где расположены вены близко к поверхности, что обеспечивает тепло. Считается, что аромат раскрывается ярче и держится дольше на таких точках, как за ухом и на запястье.

Также существуют другие зоны, такие как внутренняя часть локтя и задняя поверхность колен. Аромат, нанесенный на внутреннюю часть локтя, при жестикуляции женщины будет ощущаться вокруг во время разговора. Необычной, но эффективной, является также задняя поверхность колен, так как запахи поднимаются вверх.

Волосы также являются хорошей зоной для парфюма, так как они быстрее впитывают ароматы и дольше их удерживают. Однако из-за содержания спирта в парфюме, который может сушить волосы, рекомендуется наносить аромат сначала на расческу, а затем пройтись ею по волосам.