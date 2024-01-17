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Косметические хиты, которые сохранились с СССР и до наших дней

7 хитов косметики из СССР, которые популярны до сих пор

1:59
Красота

Косметические магазины сегодня предлагают огромный выбор тушей для ресниц, разнообразные оттенки румян и губных помад. Однако в советское время такого разнообразия не существовало, и многие продукты, родом из СССР, до сих пор вызывают теплые воспоминания. Среди них выделяются следующие хиты:

7 хитов косметики из СССР, которые популярны до сих пор
Фото: https://pbs.twimg.com/
  1. Тональный крем "Балет": Этот крем, выпущенный фабрикой "Свобода", был первым тональным средством для бабушек и мам. Несмотря на плотное покрытие, многие до сих пор помнят и любят "Балет", и его можно приобрести в новой упаковке.
  2. Духи "Красная Москва": Легендарные советские духи стали желанным подарком. С историей, связанной с императрицей Александрой Романовой, аромат "Красной Москвы" продолжает привлекать женщин своей ностальгией.
  3. Крем "Огуречный", "Невская косметика": Продукция компании "Невская косметика" считалась лучшей в СССР. "Огуречный" крем для жирной кожи был одним из бестселлеров и сохраняет свою популярность, представляя собой лишь один из многих кремов в их ассортименте.
  4. Духи "Ландыш серебристый": Вторые по популярности после "Красной Москвы", эти духи от фабрики "Новая заря" остаются свежими и актуальными, сохраняя оригинальный аромат ландыша.
  5. Краска для волос "Гамма": В советское время "Гамма" была одной из немногих доступных красок. Сегодня ее переработали, сделав более мягкой и ухаживающей, но она по-прежнему ценится за способность хорошо скрывать седину и стойкость.
  6. Крем "Детский": Ставший доступным еще в 1954 году, крем "Детский" от фабрики "Свобода" пользуется популярностью у третьего поколения соотечественников, и его можно приобрести в наше время.
  7. Вазелин "Норка": Вазелин этой марки был универсальным средством в быту, применявшимся для ухода за кожей, в том числе на губах, руках, и при ожогах. "Норку" можно найти в аптеках и по сей день.


 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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