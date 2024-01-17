Как определить, что пришло время выбрасывать косметику

Расставаться со своими любимыми косметическими средствами трудно, но такая необходимость существует. Фраза "С любимыми не расставайтесь" применима не только к отношениям, но и к макияжу и уходу за кожей. Косметика, истекшая срок годности, может вызывать аллергии, акне и раздражения. Важно следить за сроками годности, которые указаны как до вскрытия упаковки, так и после.
Уходовая косметика:
Тональный крем:
Твердая пудра, румяна, тени:
Кремовые румяна или хайлайтер:
Помада для губ:
Лайфхаки:
Изменение запаха, цвета, текстуры: признаки поры.
Реакция кожи после нанесения: краснение или новая реакция — повод для выброса.
Важно отметить, что хранение и использование косметики также влияют на ее срок службы. Контролируйте эти моменты, чтобы сохранить эффективность и безопасность ваших любимых средств.
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