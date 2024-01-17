Как определить, что пришло время выбрасывать косметику

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Как понять, что косметику пора выкидывать

1:39
Красота

Расставаться со своими любимыми косметическими средствами трудно, но такая необходимость существует. Фраза "С любимыми не расставайтесь" применима не только к отношениям, но и к макияжу и уходу за кожей. Косметика, истекшая срок годности, может вызывать аллергии, акне и раздражения. Важно следить за сроками годности, которые указаны как до вскрытия упаковки, так и после.

Как понять, что косметику пора выкидывать
Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Уходовая косметика:

  • Срок хранения: следить за указаниями на упаковке.
  • Срок годности после вскрытия: обычно указан значком банки с открытой крышкой и цифрой (например, 6M, 12M, 18M).

Тональный крем:

  • Срок хранения: 6-12 месяцев после вскрытия.
  • Признаки поры: масло поднялось на поверхность, изменение цвета или текстуры.

Твердая пудра, румяна, тени:

  • Срок хранения: 1-2 года.
  • Признаки поры: изменение цвета или гладкости.

Кремовые румяна или хайлайтер:

  • Срок хранения: 6 месяцев.
  • Признаки поры: изменение запаха, цвета или текстуры.

Помада для губ:

  • Срок хранения: 1-2 года.
  • Срок годности после вскрытия: указан на упаковке.

Лайфхаки:

Изменение запаха, цвета, текстуры: признаки поры.
Реакция кожи после нанесения: краснение или новая реакция — повод для выброса.

Важно отметить, что хранение и использование косметики также влияют на ее срок службы. Контролируйте эти моменты, чтобы сохранить эффективность и безопасность ваших любимых средств.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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