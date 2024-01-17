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Подборка идей и рекомендаций для женщин старше 50 лет по стрижкам

Стрижки для женщин за 50: идеи и советы

1:48
Красота

Не перестаем подчеркивать, что цифры в паспорте не должны становиться ограничением для тебя, особенно, когда речь идет о новом стиле стрижки, маникюра или выборе одежды. Независимо от возраста, если у тебя есть желание примерить шэг или маллет, позволь себе это сделать, игнорируя стереотипы.

Стрижки для женщин за 50: идеи и советы
Фото: Openverse by Wet and Messy Photography is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

В этом обзоре мы собрали исключительно советы и рекомендации, направленные на то, чтобы новая стрижка подчеркивала только твои достоинства. Подчеркни текстуру волос. Если у тебя тонкие и редкие волосы, важно придать им плотность и живость. Рекомендуется начать с многослойной стрижки, которая выделит текстуру ваших волос. Используй стайлинговые средства, делающие пряди более плотными и обеспечивающие долговременную фиксацию.

Предпочитай стрижки средней длины. Каре, боб и гарсон — это традиционные варианты стрижек для женщин за 50, которые создают легкий и свежий образ. Длинные волосы, напротив, могут придавать лицу дополнительный вес и возраст.

Выбирай многослойные стрижки. Этот стиль не только актуален, но и придаст вам молодежный вид. Многослойные стрижки с каскадными переходами подойдут тем, кто хочет добавить объем и элегантности своему образу.

Экспериментируй с челкой. Удлиненная, рваная челка или челка-шторка — правильно подобранная челка поможет вам скорректировать овал лица и придать ему визуальную стройность.

Дай шанс пикси. Возможно, самой популярной короткой стрижкой является пикси. Она акцентирует внимание на верхней части лица, выделяя глаза и скулы. Основной задачей является правильный выбор стайлинговых средств для укладки волос.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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