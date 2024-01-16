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"Внутренние настройки нашего организма": факторы, влияющие на продолжительность и здоровье жизни

"Заводские настройки нашего тела": условия для долгой и здоровой жизни

2:15
Красота

Мы все являемся продуктом природы, и она задала определенные принципы для функционирования человеческого организма, обеспечивая оптимальные условия для здоровой и активной жизни. Для того чтобы внедрить новые полезные привычки, важно осознать, как они взаимодействуют с организмом и какие изменения они могут внести в общее самочувствие и здоровье.

"Заводские настройки нашего тела": условия для долгой и здоровой жизни
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Вода:

Необходимость чистой воды с оздоровительными свойствами, такими как структурированность, слабощелочность, и отсутствие вредных примесей, является ключевым фактором для нормальной работы организма. Вода, поступающая из свежих фруктов, ягод, родников, дождя и талой воды, обеспечивает не только клетки организма, но и выполняет функцию очищения.

Чистый воздух:

Регулярные прогулки на свежем воздухе, особенно в парке или за городом, необходимы для поддержания оптимальной экологической обстановки и правильной работы дыхательной системы, включая легкие и диафрагму.

Дыхательные практики:

Занятия специальными дыхательными упражнениями помогают увеличить проникновение кислорода в клетки и поддерживают правильный кислотно-щелочной баланс.

Дефициты:

Оценка уровня железа, ферритина и витамина B12 в организме поможет предотвратить дефицит и поддерживать нормальную функцию эритроцитов для переноса кислорода.

Физическая активность:

Ежедневная физическая активность, особенно работа ног и рук, является ключевым элементом для обеспечения "прокачивания" внутренних жидкостей, таких как кровь и лимфа, и поддержания общего здоровья.

Режим сна и бодрствования:

Соблюдение нормального режима сна, создание оптимальных условий для работы ночных гормонов, и избегание яркого света перед сном являются важными аспектами поддержания здорового образа жизни.

Питание:

Правильное питание, основанное на видовой еде, в сыром и свежем виде, содержащее белковые вещества и ферменты, важно для поддержания биохимических процессов в организме. Термическая обработка выше определенной температуры может разрушить эти важные элементы.
Осознавание этих аспектов поможет лучше понять, как поддерживать здоровье и жизненную активность, следуя природным принципам.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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