"Внутренние настройки нашего организма": факторы, влияющие на продолжительность и здоровье жизни

Мы все являемся продуктом природы, и она задала определенные принципы для функционирования человеческого организма, обеспечивая оптимальные условия для здоровой и активной жизни. Для того чтобы внедрить новые полезные привычки, важно осознать, как они взаимодействуют с организмом и какие изменения они могут внести в общее самочувствие и здоровье.
Вода:
Необходимость чистой воды с оздоровительными свойствами, такими как структурированность, слабощелочность, и отсутствие вредных примесей, является ключевым фактором для нормальной работы организма. Вода, поступающая из свежих фруктов, ягод, родников, дождя и талой воды, обеспечивает не только клетки организма, но и выполняет функцию очищения.
Чистый воздух:
Регулярные прогулки на свежем воздухе, особенно в парке или за городом, необходимы для поддержания оптимальной экологической обстановки и правильной работы дыхательной системы, включая легкие и диафрагму.
Дыхательные практики:
Занятия специальными дыхательными упражнениями помогают увеличить проникновение кислорода в клетки и поддерживают правильный кислотно-щелочной баланс.
Дефициты:
Оценка уровня железа, ферритина и витамина B12 в организме поможет предотвратить дефицит и поддерживать нормальную функцию эритроцитов для переноса кислорода.
Физическая активность:
Ежедневная физическая активность, особенно работа ног и рук, является ключевым элементом для обеспечения "прокачивания" внутренних жидкостей, таких как кровь и лимфа, и поддержания общего здоровья.
Режим сна и бодрствования:
Соблюдение нормального режима сна, создание оптимальных условий для работы ночных гормонов, и избегание яркого света перед сном являются важными аспектами поддержания здорового образа жизни.
Питание:
Правильное питание, основанное на видовой еде, в сыром и свежем виде, содержащее белковые вещества и ферменты, важно для поддержания биохимических процессов в организме. Термическая обработка выше определенной температуры может разрушить эти важные элементы.
Осознавание этих аспектов поможет лучше понять, как поддерживать здоровье и жизненную активность, следуя природным принципам.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.