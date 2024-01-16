5 тенденций в сфере красоты, которые будут актуальны и в 2024 году.

Бьюти-тренды постоянно меняются, но несколько тенденций ожидается, что будут актуальны даже после 2023 года, согласно прогнозам Cosmetics Business:
"Тихая роскошь": Приверженцы стиля old money предпочитают минимализм, классику и качество вместо кричащих логотипов брендов. Этот подход к стилю и эстетике считается долговременным.
Звездные ароматы: Парфюмы от знаменитостей, представленные в этом году Гарри Стайлсом и Викторией Бекхэм, продолжат пользоваться популярностью и в 2024 году.
Мужской маникюр: Тренд на нейл-арт для мужчин укрепляется и будет развиваться в том же темпе.
"Скандинавское" окрашивание: Техника scandi hairline, где осветляются только корни передних прядей и короткие волосы около лба, оставаясь популярной. Это создает светлые и контрастные оттенки в области лица.
Красота для взрослых: Учитывая прогнозированный рост численности людей старше 60 лет к 2050 году, бренды акцентируют внимание не только на молодую аудиторию, но и на взрослых потребителей.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.