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5 тенденций в сфере красоты, которые будут актуальны и в 2024 году.

5 бьюти-трендов, которые останутся с нами в 2024 году

1:08
Красота

Бьюти-тренды постоянно меняются, но несколько тенденций ожидается, что будут актуальны даже после 2023 года, согласно прогнозам Cosmetics Business:

5 бьюти-трендов, которые останутся с нами в 2024 году
Фото: https://sovkusom.ru/

"Тихая роскошь": Приверженцы стиля old money предпочитают минимализм, классику и качество вместо кричащих логотипов брендов. Этот подход к стилю и эстетике считается долговременным.

Звездные ароматы: Парфюмы от знаменитостей, представленные в этом году Гарри Стайлсом и Викторией Бекхэм, продолжат пользоваться популярностью и в 2024 году.

Мужской маникюр: Тренд на нейл-арт для мужчин укрепляется и будет развиваться в том же темпе.

"Скандинавское" окрашивание: Техника scandi hairline, где осветляются только корни передних прядей и короткие волосы около лба, оставаясь популярной. Это создает светлые и контрастные оттенки в области лица.

Красота для взрослых: Учитывая прогнозированный рост численности людей старше 60 лет к 2050 году, бренды акцентируют внимание не только на молодую аудиторию, но и на взрослых потребителей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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