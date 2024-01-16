Как правильно нанести макияж при шелушении кожи: 5 рекомендаций от профессиональных визажистов

Как подготовить сухую и шелушащуюся кожу к зимнему макияжу: советы визажистов.
Пилинг-пэды: Используйте пилинг-пэды для очищения и подготовки кожи. Рельефной стороной проведите по лицу, усиливая нажатие в проблемных зонах. Это поможет удалить шелушения и подготовит кожу к нанесению тона. Завершите процедуру увлажняющей стороной.
Увлажнение чувствительных зон: Уделяйте внимание области вокруг глаз и губ. Используйте патчи для глаз и бальзам для губ. Нанесите активное увлажнение на очищенную кожу и проведите легкий массаж для оживления.
Легкие текстуры: Выбирайте тональные средства с легкой текстурой и избегайте избытка пудры. Если кожа ощущается стянутой, добавьте немного питательного крема поверх тонального средства.
Кремовые текстуры: Предпочтение отдавайте кремовым текстурам румян, теней и помад. Они увлажняют кожу и позволяют ей дышать. Комбинируйте их с рассыпчатыми текстурами при необходимости.
Обновление макияжа в течение дня: Для поддержания свежести макияжа в течение дня используйте термальную воду, матирующие салфетки и специальные фиксирующие спреи или пудры.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.