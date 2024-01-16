Окрашивание волос в стиле "Бэмби-блонд" станет популярным трендом у всех в 2024 году

Бэмби-блонд — окрашивание волос, которое в 2024 будет у всех

0:47 Your browser does not support the audio element. Красота

В прошлом году одним из наиболее важных трендов в области окрашивания волос стали разнообразные оттенки рыжего и красного цвета. Например, популярными стали тенденции в окрашивании, такие как "ковбойский медный" и "вишневая кола". Однако в 2024 году главным трендом обещает стать оттенок, получивший название "Бэмби-блонд".

Фото: Нейросеть Шедеврум

"Бэмби-блонд" представляет собой сочетание глубоких медовых и ванильных оттенков и получил свое название в честь олененка Бэмби, знакомого многим с детства. Этот окрас включает в себя карамельные, тепло-каштановые и светло-русые тона. Не только идеально подходит для тех, кто уже блондины, но также является отличным выбором для шатенок, желающих приобрести светлые нотки.