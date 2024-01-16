Справляемся с последствиями: эффективный детокс после новогодних праздников

С наступлением нового года настало время внедрить полезные привычки и избавиться от тяжести в организме и разуме.
Праздничные дни остались позади, каждый загадал свои заветные желания под звуки курантов. Несмотря на индивидуальные планы, все связывают начало нового года с ожиданием позитивных изменений в жизни. Заботы о здоровье важны для каждого, и здесь мы находим общее понимание, что здоровье — основа всего.
Философ Артур Шопенгауэр выразил мысль, что "здоровье — это не всё, но без здоровья всё - ничто". Наш организм — удивительная система саморегуляции, способная обновлять клетки, извлекать энергию и чистить межклеточное пространство. Однако из-за неправильного образа жизни и питания нашему организму трудно справляться с этими задачами.
Очищение и детоксикация организма происходят благодаря работе печени и лимфатической системы. Важно поддерживать эти процессы, и для этого Инесса предлагает программу детокса:
Активация лимфатической системы:
Лимфодренажная гимнастика:
Активация диафрагмы:
Улучшение работы дыхательной системы:
Очищение мочевыводящей системы:
Ментальное очищение:
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.