Справляемся с последствиями: эффективный детокс после новогодних праздников

Устраняем последствия: правильный детокс после новогодних каникул

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С наступлением нового года настало время внедрить полезные привычки и избавиться от тяжести в организме и разуме.

Фото: https://www.clancymedicalgroup.com is licensed under https://www.clancymedicalgroup.com/diet-affects-long-term-health/

Праздничные дни остались позади, каждый загадал свои заветные желания под звуки курантов. Несмотря на индивидуальные планы, все связывают начало нового года с ожиданием позитивных изменений в жизни. Заботы о здоровье важны для каждого, и здесь мы находим общее понимание, что здоровье — основа всего.

Философ Артур Шопенгауэр выразил мысль, что "здоровье — это не всё, но без здоровья всё - ничто". Наш организм — удивительная система саморегуляции, способная обновлять клетки, извлекать энергию и чистить межклеточное пространство. Однако из-за неправильного образа жизни и питания нашему организму трудно справляться с этими задачами.

Очищение и детоксикация организма происходят благодаря работе печени и лимфатической системы. Важно поддерживать эти процессы, и для этого Инесса предлагает программу детокса:

Активация лимфатической системы:

Увеличение потребления чистой и горячей воды.

Добавление в воду капли эфирных масел лимона или имбиря.

Прохождение 14-дневного курса с корнем солодки и сорбентом.

Лимфодренажная гимнастика:

Ежедневные упражнения, такие как вибрации, прыжки, тряска, растягивания и махи.

Активация диафрагмы:

Диафрагмальное дыхание, самомассаж живота и лежание на массажной полусфере.

Улучшение работы дыхательной системы:

Механическая очистка носа и бронхов.

Увлажнение воздуха, добавление эфирных масел терапевтического класса в увлажнитель.

Очищение мочевыводящей системы:

Увеличение потребления воды.

Снижение соли в рационе.

Питьевые травяные чаи и морсы.

Ментальное очищение:

Применение практик благодарности, медитации и дыхательных упражнений.

Ограничение или исключение негативных воздействий, таких как телевизор и деструктивные фильмы.

