Как придать разнообразие однотонному маникюру: 5 легких способов

Как разбавить однотонный маникюр: 5 простых идей

0:20 Your browser does not support the audio element. Красота

Для тех, кто устал от монотонности, предлагаем несколько идей, как с помощью простого дизайна сделать свой маникюр уникальным.

Фото: pixels

Воспользуйтесь втиркой, создайте аура-маникюр, выберите полупрозрачное покрытие в стиле корейского дизайна, добавьте хромированные детали или внесите блеск с помощью шиммера.