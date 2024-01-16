Эксперты опровергли все популярные мифы о похудении

Не есть после шести, пить много воды, заниматься спортом: популярные мифы о похудении

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Так, вы приняли решение начать процесс похудения, но столкнулись с расхожими мифами и недостоверными советами. Важно отбросить ненужные представления о быстром снижении веса и обратить внимание на реальные факты. Ниже перечислены основные мифы, с которыми стоит завершить:

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Запрет на ужин после 18:00: Полезно помнить, что время приема пищи важнее, чем сам факт ужина. Вечернее употребление калорийной, жирной и сладкой пищи не рекомендуется.

Две литра воды в день: Важно контролировать питание, поскольку вода сама по себе не влияет на процесс расщепления жира в организме.

Постоянная диета не работает: Монотонное соблюдение одной и той же диеты может стать привычным и трудным психологически. Необходимо находить дополнительную мотивацию, ставить новые цели и сохранять мотивацию на протяжении времени.

Метаболизм и невозможность похудеть: Миф о медленном обмене веществ часто не имеет научных обоснований. Вес человека зависит от калорийного баланса.

Наследственность и гены: Генетический фактор может влиять на предрасположенность к набору веса, но правильный образ жизни и питание могут переопределить этот влияющий фактор.

Важно отбросить недостоверные убеждения и сосредоточиться на фактах, связанных с рациональным питанием и здоровым образом жизни.