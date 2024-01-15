Раскрыты секреты красоты Ирины Шейк: кокосовое масло, бронзер и бокс

Кокосовое масло, бронзер и бокс: все о бьюти-рутине Ирины Шейк

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Секреты красоты Ирины Шейк: правильный уход, лицевой массаж, здоровое питание и идеальный макияж.

Уход за телом: Ирина предпочитает кокосовое масло вместо обычных кремов для тела, обеспечивая своей коже мягкость и увлажнение. Кокосовое масло также используется для снятия макияжа.Для создания собственного скраба Ирина смешивает морскую соль с медом, достигая гладкости и упругости кожи.

Уход за лицом: Для свежего вида и быстрого избавления от припухлостей Ирина каждое утро проводит массаж лица кубиком льда.

Уход за волосами: Ирина не красит волосы, регулярно применяет восстанавливающие маски с маслом и использует L'Oreal Paris Extraordinary Hair Oil для защиты от повреждений.

Питание: Питаясь разнообразно, Ирина включает в рацион много зеленых овощей и салатов, предпочитая сушеное манго и кефир для перекуса.Важным источником витаминов для Ирины служит Омега-3, которую она принимает регулярно.

Спорт: Активный образ жизни — приоритет для Ирины. Бег, пилатес и бокс помогают ей поддерживать идеальную форму.

Макияж: Ирина подчеркивает загар с помощью бронзера и выделяет скулы. Для съемок визажисты используют тонкое подведение глаз черным карандашом и бежевый блеск на губах, создавая визуальный объем.