Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Найдено объяснение необычному составу лунной лавы
Эксперт рассказал, как обращаться с чужой собакой
Сэндвич с сыром по традицинному британскому рецепту
Ученые США нашли способ увеличить продолжительность жизни женщин
Супруга Игоря Николаева ответила на слухи о разводе с композитором
В Московском академическом театре сатиры состоится премьера спектакля "Пигмалион"
Депутаты сейма Латвии потребовали, чтобы Макрон запретил спортсменам из России въезд на ОИ-2024
Мать ребёнка, получившего химический ожог в курганской больнице, подала на медучреждение в суд
Фильм "Оппенгеймер" завоевал восемь наград
Врач Макуха рассказала, что такое подкожные прыщи и как от них избавиться

Подкожные клещи: что это за "зверь" и как от них избавиться

1:36
Красота

Если ты обнаружила необычные изменения на своей коже, такие как покраснение, появление акне и сильное шелушение, стоит посетить дерматолога. Возможно, твоя кожа стала домом для подкожных клещей, известных как demodex folliculorum или угревая железница. Эксперт, врач-дерматовенеролог и косметолог Елена Макуха из клиники Remedy Lab, подчеркивает важность диагностики и лечения этого состояния.

Подкожные клещи: что это за "зверь" и как от них избавиться
Фото: Нейросеть Шедеврум

Подкожные клещи обитают на коже с пониженным иммунитетом, и их присутствие может вызвать развитие демодекоза, который, в свою очередь, может быть фактором развития заболевания розацеа. Активное размножение клещей происходит в условиях себореи, воспалительного заболевания с изменением качества сала.

Признаками наличия подкожных клещей являются розовые папулоподобные образования, чаще встречающиеся у женщин в области лица, волосяных фолликулов и секретов сальных желез. Клещи также могут колонизировать ресницы и брови, вызывая офтальморозацеа.

Диагноз демодекоза ставится врачом после микроскопического анализа соскоба, взятого с кожи или ресниц. Лечение проводится индивидуально и может включать применение метронидазола, противомикробного препарата, как внутренне, так и наружно.

Важными шагами в уходе при наличии подкожных клещей являются использование одноразовых полотенец для лица, регулярная смена наволочек, предпочтение синтетическим перьям в подушках, коррекция рациона питания, минимизация макияжа, и, если необходимо, его тщательное удаление.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Вайкуле снова отличилась: Илья Резник отреагировал на выходку Лаймы

Легендарный композитор Раймонд Паулс отметил свой 88-й день рождения в семейном кругу, избегая пышных торжеств.

День рождения Паулса: некоторые звездные знакомые даже не поздравили с праздником
Ширвиндт считает, что российским артистам нужно покаяться за новогодние "огоньки"
Ширвиндт призвал "недовырезанных из эфира звёзд" покаяться за новогодние "огоньки"
Уникальные яблони для сада: огородники назвали топ-4 сортов для дачи — дают сладкие и сочные плоды
Эта запеканка "по-литовски" должна быть в каждой книге рецептов: необычайно вкусное и простое блюдо
Спецсигналы на автомобилях депутатов раздражают россиян Сергей Лебедев Вашингтон намерен поставить Приштине "Джавелины" Михаил Плисюк Дроны и тоннели врага оказались причиной тяжелого продвижения ВС РФ в зоне СВО Любовь Степушова
Какие бренды моторного масла стали лидерами после отказа крупных импортных производителей в России
"Надо было занести": Юлиан раскрыл правду о российском шоу-бизнесе
Брусочки из творога на завтрак или к чаю: такие нежные, что тают во рту
Брусочки из творога на завтрак или к чаю: такие нежные, что тают во рту
Последние материалы
Депутаты сейма Латвии потребовали, чтобы Макрон запретил спортсменам из России въезд на ОИ-2024
Мать ребёнка, получившего химический ожог в курганской больнице, подала на медучреждение в суд
Фильм "Оппенгеймер" завоевал восемь наград
3 лучших фильма о нападении на человечество фантастических существ
3 лучших фильма о попытках спасения при авиакатастрофе
Врач: "Боли в кистях рук часто возникают при сахарном диабете"
Bild: Россия нападет на Восточную Европу в 2025 году
Повар рассказал, как приготовить вкусную уху
Посольство РФ: власти Латвии собираются депортировать 72-летнюю россиянку, не сдавшую латышский язык
Что такое лудомания и чем она опасна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников