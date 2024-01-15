Врач Макуха рассказала, что такое подкожные прыщи и как от них избавиться

Если ты обнаружила необычные изменения на своей коже, такие как покраснение, появление акне и сильное шелушение, стоит посетить дерматолога. Возможно, твоя кожа стала домом для подкожных клещей, известных как demodex folliculorum или угревая железница. Эксперт, врач-дерматовенеролог и косметолог Елена Макуха из клиники Remedy Lab, подчеркивает важность диагностики и лечения этого состояния.
Подкожные клещи обитают на коже с пониженным иммунитетом, и их присутствие может вызвать развитие демодекоза, который, в свою очередь, может быть фактором развития заболевания розацеа. Активное размножение клещей происходит в условиях себореи, воспалительного заболевания с изменением качества сала.
Признаками наличия подкожных клещей являются розовые папулоподобные образования, чаще встречающиеся у женщин в области лица, волосяных фолликулов и секретов сальных желез. Клещи также могут колонизировать ресницы и брови, вызывая офтальморозацеа.
Диагноз демодекоза ставится врачом после микроскопического анализа соскоба, взятого с кожи или ресниц. Лечение проводится индивидуально и может включать применение метронидазола, противомикробного препарата, как внутренне, так и наружно.
Важными шагами в уходе при наличии подкожных клещей являются использование одноразовых полотенец для лица, регулярная смена наволочек, предпочтение синтетическим перьям в подушках, коррекция рациона питания, минимизация макияжа, и, если необходимо, его тщательное удаление.
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