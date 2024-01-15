Косметика из Японии, Китая и Кореи: какие бренды из Азии рекомендуется приобрести в России

Азиатская косметика начала завоевывать российский рынок красоты с 2014 года, и сейчас, в связи с уходом крупных зарубежных брендов, мы ожидаем нового подъема K-beauty. Однако большинство потребителей знакомо только с корейскими брендами, в то время как китайские и японские остаются малоизвестными. Несмотря на это, рынок азиатской косметики продолжает стремительно развиваться. Вместе с экспертом в трендах индустрии красоты и автором блога о маркетинге парфюмерно-косметических продуктов, Анной Дычевой-Смирновой, мы исследовали, какие китайские, корейские и японские бренды стоит опробовать прямо сейчас.
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Китай:
Catkin: Этот молодой и стремительно развивающийся бренд декоративной косметики продает ежемесячно около 100 тысяч помад, что свидетельствует о его успехе.
Florasis: С этим брендом, занимающим пятое место по продажам в Китае, можно познакомиться через его коллекцию теней, контуринга, консилеров и помад.
Maison Dixsept: Этот парфюмерный бренд, основанный в прошлом году, уже представил свой первый аромат Shanghai Vibe, вдохновленный красотой осени в Шанхае.
Южная Корея:
Innisfree: Этот бренд натуральной косметики из острова Чеджу предлагает продукты с использованием вулканического пепла, грязи, глины и зеленого чая.
COSRX: Сфокусированный на космецевтических свойствах, этот бренд предлагает средства, решающие проблемы кожи изнутри. Их бестселлеры включают тоники с AHA и BHA кислотами.
Yadah: Этот молодой, но востребованный бренд специализируется на гипоаллергенной косметике с использованием экстракта кактуса опунции.
Япония:
Shu Uemura: Лидер в декоративной косметике в Японии, бренд известен своим гидрофильным маслом и щипцами для завивки ресниц.
Sensai: Этот бренд использует шелк Коишимару как ключевой компонент, предлагая уходовую и декоративную косметику высокого качества.
Японская косметика привлекает внимание не только модой, но и качеством, делая ее значимым игроком на рынке красоты.
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