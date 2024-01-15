Специалисты объяснили, как выбрать нужное средство для умывания лица

Для большинства людей, не знакомых с разнообразием косметических продуктов, выбор подходящих средств может быть сложным. Однако главный технолог и создатель брендов минеральной косметики Anaminerals и твердой уходовой Duann, Анастасия Дудко, дает рекомендации по выбору средств для первого и наиболее важного этапа ухода за кожей — очищения.
Как правильно очищать кожу?
Очищение включает в себя два этапа: демакияж и умывание. Первый этап направлен на удаление макияжа, второй — на более глубокую очистку кожи. Для эффективного демакияжа рекомендуются гидрофильное масло, мицеллярная вода, молочко или двухфазное средство. После демакияжа следует провести дополнительное умывание, выбирая средство в соответствии с типом и состоянием кожи.
Чем отличаются средства для очищения?
Помимо текстуры и состава, средства также различаются по уровню pH. Уровень pH кожи важен для поддержания её защитного слоя. Синтетическое мыло имеет pH около 6, близкое к естественному уровню кожи, в то время как щелочное мыло с высоким pH не рекомендуется для лица.
Гель для умывания: Идеален для жирной и комбинированной кожи, обеспечивает тщательную очистку и матирующий эффект.
Молочко: Подходит для сухой кожи, содержит масла или эмоленты, смягчая и не вызывая ощущения стянутости.
Пенка: Мягче воздействует на кожу, подходит для сухой и чувствительной кожи, содержит менее 5% ПАВ.
На что обратить внимание при выборе средства?
Важно обращать внимание на мягкие ПАВы в составе и их положение в списке ингредиентов. Также следует учесть наличие масел в составе: для жирной кожи — виноградная косточка, черный тмин, кокос, жожоба; для сухой или нормальной — жожоба, масло черной смородины, зерна пшеницы, шиповника и миндаля. Следует избегать средств с жесткими скрабирующими частицами, чтобы предотвратить повреждение кожи.
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