Специалисты объяснили, как выбрать нужное средство для умывания лица

Молочко, пенка, гель или мыло: как выбрать подходящее средство для умывания

2:04 Your browser does not support the audio element. Красота

Для большинства людей, не знакомых с разнообразием косметических продуктов, выбор подходящих средств может быть сложным. Однако главный технолог и создатель брендов минеральной косметики Anaminerals и твердой уходовой Duann, Анастасия Дудко, дает рекомендации по выбору средств для первого и наиболее важного этапа ухода за кожей — очищения.

Фото: https://hnfbeauty.nl/en

Как правильно очищать кожу?

Очищение включает в себя два этапа: демакияж и умывание. Первый этап направлен на удаление макияжа, второй — на более глубокую очистку кожи. Для эффективного демакияжа рекомендуются гидрофильное масло, мицеллярная вода, молочко или двухфазное средство. После демакияжа следует провести дополнительное умывание, выбирая средство в соответствии с типом и состоянием кожи.

Чем отличаются средства для очищения?

Помимо текстуры и состава, средства также различаются по уровню pH. Уровень pH кожи важен для поддержания её защитного слоя. Синтетическое мыло имеет pH около 6, близкое к естественному уровню кожи, в то время как щелочное мыло с высоким pH не рекомендуется для лица.

Гель для умывания: Идеален для жирной и комбинированной кожи, обеспечивает тщательную очистку и матирующий эффект.

Молочко: Подходит для сухой кожи, содержит масла или эмоленты, смягчая и не вызывая ощущения стянутости.

Пенка: Мягче воздействует на кожу, подходит для сухой и чувствительной кожи, содержит менее 5% ПАВ.

На что обратить внимание при выборе средства?

Важно обращать внимание на мягкие ПАВы в составе и их положение в списке ингредиентов. Также следует учесть наличие масел в составе: для жирной кожи — виноградная косточка, черный тмин, кокос, жожоба; для сухой или нормальной — жожоба, масло черной смородины, зерна пшеницы, шиповника и миндаля. Следует избегать средств с жесткими скрабирующими частицами, чтобы предотвратить повреждение кожи.