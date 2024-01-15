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Перечислены 5 отличных средств для ухода за проблемной кожей лица, обеспечивающих эффективное очищение

5 лучших очищающих средств для ухода за проблемной кожей лица

2:13
Красота

Для обладательниц жирной и комбинированной кожи весна и лето могут быть вызовом. В этот период особенно важен правильный уход за кожей. Мы подготовили подборку продуктов, специально разработанных для очищения кожи без её пересушивания и регулирования работы сальных желез.

5 лучших очищающих средств для ухода за проблемной кожей лица
Фото: Нейросеть Шедеврум

Очищающий гель Seracin Librederm

Бренд Librederm является лидером продаж в аптеках, и гель для умывания Seracin сочетает в себе эффективную глубокую очистку без пересушивания кожи. Балансирующий комплекс с солью цинка обеспечивает очищение и антисептическое действие, а сера регулирует выработку себума, делая кожу здоровой и менее проблемной.

Гидрофильное очищение Babor

Очищающая линия Babor гарантирует, что кожа остается чистой. Гидрофильное масло эффективно удаляет жирорастворимые частицы, включая макияж и излишки сала, в то время как фитобустер борется с водорастворимыми загрязнениями, включая пыль. Эти продукты обеспечивают комплексный уход, оставляя кожу чистой и увлажненной.

Очищающий гель для умывания Art&Fact

Гель отличается быстрым пенением, обеспечивая при этом бережное очищение кожи. Специальный комплекс ПАВ разной интенсивности эффективно удаляет себум, пот и пыль. Присутствие аллантоина в формуле помогает успокоить проблемную кожу.

Очищающий гель для лица Etat Pur

Французский бренд славится минималистичными формулами. Основой очищающего геля является изотермическая вода, точно соответствующая составу и структуре кожи. Дополнительно в составе медь, которая усиливает эффективность очищающих компонентов, обеспечивая эффективное удаление загрязнений и себума. Гель подходит для чувствительной и жирной кожи.

Очищающее молочко Lierac

Молочко мягко очищает кожу и подходит для всех типов. В его состав входит уникальное сочетание минералов и микроэлементов морской воды с аминокислотами зеленых и коричневых водорослей. Кроме того, формула обогащена пробиотиками для поддержания здоровья микробиома.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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