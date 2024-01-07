Колготки опять испорчены: рассказываем, как их правильно стирать и сушить

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Наверное, у многих женщин возникала проблема: даже новые колготки внезапно портятся, например, появляется стрелка. И вопрос возникает: действительно ли изделие настолько недолговечно?

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Однако ответ на этот вопрос — не обязательно. Правильная стирка и сушка могут обеспечить длительный срок службы колготок, сохраняя их чистоту и аккуратность.

Ключевой момент, который следует учитывать при стирке, — использование только холодной воды. В случае использования стиральной машины, их рекомендуется помещать в специальный мешок для белья или, в отсутствие такового, в обычную наволочку.

Выбирайте деликатный режим стирки с температурой воды порядка 30 градусов. Лучше избегать отжима.

Тем, кто не желает использовать стиральную машину для колготок, предпочитая ручную стирку, также рекомендуется придерживаться холодной воды. При этом избегайте сильного трения изделия. Просто замочите колготки в холодной воде с мягким моющим средством, затем тщательно прополоскайте.

Что касается сушки, не рекомендуется использовать сушилку, особенно совместно с другой одеждой. Также не следует закреплять колготки прищепками на веревке и не стоит сушить их на обогревателе или батарее отопления.

Наиболее оптимальным вариантом для сушки является расположение колготок на столе, предварительно подложив полотенце, и избегание прямых солнечных лучей.