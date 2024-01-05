Лидер по содержанию витамина С: чем полезен экстракт сливы какаду в антиэйдж-косметике

1:32 Your browser does not support the audio element. Красота

Анастасия Семенова, СЕО и создатель экобренда натуральной косметики SmoRodina, рассказывает о сливе какаду, далекой родственнице обычной сливы, происходящей из Северной Австралии и являющейся главным лакомством аборигенов племени Какаду.

Фото: openverse.org by franchiseopportunitiesphotos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эксперт подчеркивает, что слива какаду, из-за постоянного воздействия солнечных лучей, разработала способ защиты от УФ-лучей, аккумулируя внутри себя значительное количество витамина C. Этот витамин, в свою очередь, является мощным антиоксидантом и способствует защите кожи от воздействия УФ-излучения.

Слива какаду считается одним из самых богатых источников витамина C, превосходя апельсины в 50 раз. В косметических продуктах она применяется под своим латинским именем — Terminalia ferdinandiana, добавляясь в антиэйдж-сыворотки, кремы и отшелушивающие средства.

Экстракт плода сливы какаду, помимо антиоксидантных свойств, обладает следующими характеристиками:

уменьшает морщины;

улучшает цвет лица;

осветляет кожу;

стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты.

Сбор плодов сливы какаду осуществляется в строго ограниченной территории, прилегающей к национальному парку Какаду в Австралии, с соблюдением особых правил и разрешений. Такое ограничение обусловлено уважением к территории, являющейся домом аборигенов на протяжении тысячелетий.