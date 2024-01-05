Лидер по содержанию витамина С: чем полезен экстракт сливы какаду в антиэйдж-косметике

Анастасия Семенова, СЕО и создатель экобренда натуральной косметики SmoRodina, рассказывает о сливе какаду, далекой родственнице обычной сливы, происходящей из Северной Австралии и являющейся главным лакомством аборигенов племени Какаду.
Эксперт подчеркивает, что слива какаду, из-за постоянного воздействия солнечных лучей, разработала способ защиты от УФ-лучей, аккумулируя внутри себя значительное количество витамина C. Этот витамин, в свою очередь, является мощным антиоксидантом и способствует защите кожи от воздействия УФ-излучения.
Слива какаду считается одним из самых богатых источников витамина C, превосходя апельсины в 50 раз. В косметических продуктах она применяется под своим латинским именем — Terminalia ferdinandiana, добавляясь в антиэйдж-сыворотки, кремы и отшелушивающие средства.
Экстракт плода сливы какаду, помимо антиоксидантных свойств, обладает следующими характеристиками:
Сбор плодов сливы какаду осуществляется в строго ограниченной территории, прилегающей к национальному парку Какаду в Австралии, с соблюдением особых правил и разрешений. Такое ограничение обусловлено уважением к территории, являющейся домом аборигенов на протяжении тысячелетий.
Малина хорошо растёт рядом с люпином и щавелем.