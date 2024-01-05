Сухой закон: можно ли пить алкоголь во время диеты и о каком напитке стоит забыть совсем?

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Доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева предостерегает от потери жидких килограммов и проблем с похудением при употреблении алкоголя. Подчеркивает, что диета, как правило, означает создание дефицита калорий, а алкоголь увеличивает общую калорийность рациона. Например, в ста граммах мартини может содержаться до 400 ккал, а мохито до 230 ккал. Это создает риск набора лишних килограммов.

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Она также указывает на еще одну проблему с алкоголем — он стимулирует аппетит, что может привести к употреблению калорийных продуктов во время эйфории, подрывая усилия по соблюдению диеты.

Отдельно выделяется пиво, которое часто приводит к так называемому "пивному животу". Несмотря на невысокую калорийность напитка, проблема заключается в том, что организм начинает расщеплять алкоголь в первую очередь, а высокоуглеводная закуска (чипсы, сухарики, орешки) откладывается в виде лишнего веса, избегание чего является важным аспектом диеты.

Наталья Зубарева подчеркивает, что для достижения красивой формы тела и здоровой кожи необходим сбалансированный рацион, избегая употребления алкоголя.