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Сухой закон: можно ли пить алкоголь во время диеты и о каком напитке стоит забыть совсем?

1:20
Красота

Доктор превентивной и антивозрастной медицины Наталья Зубарева предостерегает от потери жидких килограммов и проблем с похудением при употреблении алкоголя. Подчеркивает, что диета, как правило, означает создание дефицита калорий, а алкоголь увеличивает общую калорийность рациона. Например, в ста граммах мартини может содержаться до 400 ккал, а мохито до 230 ккал. Это создает риск набора лишних килограммов.

Сухой закон: можно ли пить алкоголь во время диеты и о каком напитке стоит забыть совсем?
Фото: https://hnfbeauty.nl/en

Она также указывает на еще одну проблему с алкоголем — он стимулирует аппетит, что может привести к употреблению калорийных продуктов во время эйфории, подрывая усилия по соблюдению диеты.

Отдельно выделяется пиво, которое часто приводит к так называемому "пивному животу". Несмотря на невысокую калорийность напитка, проблема заключается в том, что организм начинает расщеплять алкоголь в первую очередь, а высокоуглеводная закуска (чипсы, сухарики, орешки) откладывается в виде лишнего веса, избегание чего является важным аспектом диеты.

Наталья Зубарева подчеркивает, что для достижения красивой формы тела и здоровой кожи необходим сбалансированный рацион, избегая употребления алкоголя.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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