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Этот простой лайфхак поможет добавить волосам прикорневой объем

1:17
Красота

Для тех, кто часто сталкивается с вопросом о том, как достичь объема при укладке волос, стилист по волосам Эмма Чен предлагает эффективный лайфхак. Эмма регулярно использует один и тот же трюк, чтобы добавить объем и текстуру прядям, и мы расскажем, как повторить этот прием.

Этот простой лайфхак поможет добавить волосам прикорневой объем
Фото: Нейросеть Шедеврум

Техника, которую предлагает Эмма, легко воплотить в жизнь самостоятельно. "Секрет достижения желаемого объема и текстуры заключается в создании различных форм на волосах", — деликатно раскрывает свой секрет Эмма. Прежде всего, рекомендуется завивать локоны разными направлениями с использованием плойки — как в сторону лица, так и от него. Эта техника визуально добавляет плотности и объема вашим волосам. Когда дело доходит до прядей, обрамляющих лицо, воспользуйтесь приемом под названием "щепотка". Суть этого метода заключается в том, чтобы объединить две пряди волос с разных сторон лица у пробора и легко обработать их текстурирующим спреем. Этот трюк придаст вашим прядям дополнительный объем у корней. Кроме того, это простой способ освежить укладку в любой момент, не находясь дома.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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