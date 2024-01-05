Цена имеет значение: чем опасны дешевые косметологические процедуры?

2:23 Your browser does not support the audio element. Красота

За последние пять лет аппаратная косметология превзошла по популярности даже инъекционную. Этому способствовала доступность различных методик и более эффективные результаты. Однако вместе с ростом популярности увеличилось число недобросовестных косметологов и поддельных аппаратов. Например, встречаются салоны, предлагающие дорогостоящие процедуры SMAS-лифтинга за смехотворные 10-20 тысяч рублей. Подобные предложения могут привести к потере времени, отсутствию результата, а в худшем случае — к серьезным повреждениям кожи.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Врач-косметолог поделился причинами дешевизны услуг:

Отсутствие сертификата у аппарата: У любого косметологического аппарата должен быть пакет документов, разрешающих его использование. Этот процесс, включая исследование на биологических тканях, может занять от одного до трех лет. Отсутствие сертификата может указывать на поддельный аппарат или нарушение безопасности.

Поддельные аппараты: В косметологии часто цена коррелирует с качеством. Сэкономив на процедуре, можно столкнуться с поддельным оборудованием, произведенным, например, в Китае. Узнаваемое название не гарантирует подлинность и качество аппарата.

Специалист без медицинского образования: В серьезной косметологии, такой как HIFU-технологии, лазерные системы и др., должны работать только врачи. Риск повреждения тканей при использовании сложных методик выше, поэтому важно, чтобы специалист имел медицинское образование.

Салон без медицинской лицензии: Косметологическое оборудование высокого уровня обычно требует медицинской лицензии. Лицензированные салоны могут обеспечить клиентов сертифицированными аппаратами, что гарантирует безопасность и качество услуг.

Важно помнить, что цена не должна быть единственным решающим фактором при выборе косметологических процедур. Сравнивайте стоимость услуг среди салонов на рынке и доверяйте проверенным и лицензированным специалистам. При посещении салона обращайте внимание на информацию о специалистах, описании аппаратов и наличие сертификатов подтверждения их безопасности.