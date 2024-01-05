Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Очень тяжело держаться под Купянском": паническое сообщение боевика ВСУ
Черное золото: как из под воды достают тонны нефти
Тренер дал советы по сохранению зрения при занятии спортом
Business Insider: На Украине заявили, что удар ВКС РФ по Киеву сравним с Армагеддоном
В Германии задерживают исламистов, выдававших себя за украинских беженцев
Алла Пугачёва появилась в соцсетях впервые за долгое время
Согревающий чай-глинтвейн: незаменим в морозную погоду
Телеведущая Тодоренко улетела из России в ОАЭ
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Цена имеет значение: чем опасны дешевые косметологические процедуры?

2:23
Красота

За последние пять лет аппаратная косметология превзошла по популярности даже инъекционную. Этому способствовала доступность различных методик и более эффективные результаты. Однако вместе с ростом популярности увеличилось число недобросовестных косметологов и поддельных аппаратов. Например, встречаются салоны, предлагающие дорогостоящие процедуры SMAS-лифтинга за смехотворные 10-20 тысяч рублей. Подобные предложения могут привести к потере времени, отсутствию результата, а в худшем случае — к серьезным повреждениям кожи.

Цена имеет значение: чем опасны дешевые косметологические процедуры?
Фото: Нейросеть Шедеврум

Врач-косметолог поделился причинами дешевизны услуг:

Отсутствие сертификата у аппарата: У любого косметологического аппарата должен быть пакет документов, разрешающих его использование. Этот процесс, включая исследование на биологических тканях, может занять от одного до трех лет. Отсутствие сертификата может указывать на поддельный аппарат или нарушение безопасности.

Поддельные аппараты: В косметологии часто цена коррелирует с качеством. Сэкономив на процедуре, можно столкнуться с поддельным оборудованием, произведенным, например, в Китае. Узнаваемое название не гарантирует подлинность и качество аппарата.

Специалист без медицинского образования: В серьезной косметологии, такой как HIFU-технологии, лазерные системы и др., должны работать только врачи. Риск повреждения тканей при использовании сложных методик выше, поэтому важно, чтобы специалист имел медицинское образование.

Салон без медицинской лицензии: Косметологическое оборудование высокого уровня обычно требует медицинской лицензии. Лицензированные салоны могут обеспечить клиентов сертифицированными аппаратами, что гарантирует безопасность и качество услуг.

Важно помнить, что цена не должна быть единственным решающим фактором при выборе косметологических процедур. Сравнивайте стоимость услуг среди салонов на рынке и доверяйте проверенным и лицензированным специалистам. При посещении салона обращайте внимание на информацию о специалистах, описании аппаратов и наличие сертификатов подтверждения их безопасности.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы

Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.

Не торопись: разбираем 4 ошибки неопытных водителей при запуске двигателя в морозы
Запеканка с куриной грудкой — простое блюдо на ужин
Картофельная запеканка с курицей готовится очень быстро: все домочадцы останутся довольны
Посадите рядом с малиной этих "соседей": получите щедрый урожай ягод
Без спорта и диет: 3 способа похудеть, о которых ты не догадывалась
Началось? Россия применила новые баллистические ракеты КНДР для ударов по Украине Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
"неДума": российских звезд хотят заставить определиться, на чьей они стороне
Прекрасное растение, которое своими паразитическими свойства убивает яблони и груши
Этот простой десерт без выпечки выручит, когда нужна вкуснятина к чаю: готовится за считанные минуты
Этот простой десерт без выпечки выручит, когда нужна вкуснятина к чаю: готовится за считанные минуты
Последние материалы
"Очень тяжело держаться под Купянском": паническое сообщение боевика ВСУ
ВСУ отомстят США за неоказание помощи
Черное золото: как из под воды достают тонны нефти
Тренер дал советы по сохранению зрения при занятии спортом
Business Insider: На Украине заявили, что удар ВКС РФ по Киеву сравним с Армагеддоном
В Германии задерживают исламистов, выдававших себя за украинских беженцев
Цена имеет значение: чем опасны дешевые косметологические процедуры?
Алла Пугачёва появилась в соцсетях впервые за долгое время
Согревающий чай-глинтвейн: незаменим в морозную погоду
Телеведущая Тодоренко улетела из России в ОАЭ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников