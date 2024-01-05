Побудь со мной еще немного: 5 способов сохранить загар после отпуска

Не будем обсуждать вред загара, так как, вероятно, вы прочитали эту статью, возвращаясь с отпуска с бронзовой кожей. Теперь главное — как правильно ухаживать за загаром, чтобы продлить его длительность.
Отшелушивание — да или нет?
Часто считается, что пилинги и скрабы являются врагами загара. В действительности даже после отпуска кожа нуждается в деликатном эксфолиировании. При выборе средств следует избегать гликолевой и салициловой кислот, активно отшелушивающих омертвевшие клетки. Скрабы на масляной основе представляются наилучшим выбором, так как они создают питательную пленку после использования.
Увлажнение — залог успеха
После каждого мытья важно наносить увлажняющий крем на лицо и тело. Загорелая кожа более подвержена сухости, поэтому питание становится важным элементом ухода. В душе рекомендуется использовать гели на основе натуральных масел или с увлажняющими компонентами. Завершите процесс питательными лосьонами, баттерами или кремами, или воспользуйтесь кондиционером для тела, чтобы сэкономить время.
Горячие ванны подождут до зимы
С приходом осени избегайте горячих ванн, так как они могут лишить кожу естественного защитного барьера и привести к сухости. Поддерживайте умеренную температуру во время мытья, чтобы продлить загар.
Немного автозагара не помешает
Эффективный способ продлить загар — использование автобронзантов, например, капель, добавляемых в увлажняющий крем. Они легко подстраиваются под уже имеющийся оттенок загара.
Одежда в темных или пастельных тонах
Хотя это не касается ухода, одежда в пастельных и темных тонах может подчеркнуть бронзовый оттенок кожи, создавая дополнительный эффект загара.
Запуск автомобиля в мороз не всегда оказывается простой задачей, даже для опытных водителей.