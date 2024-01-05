Эффект одуванчика: 5 советов, чтобы волосы не пушились даже в дождливую погоду

1:39 Your browser does not support the audio element. Красота

Для достижения гладких и послушных волос, особенно при недостатке увлажнения, рекомендуется следовать следующим пятью советам:

Фото: Нейросеть Шедеврум

Используйте увлажняющий шампунь:

Опт для волос с увлажняющими компонентами и мягким составом. Формула, обогащенная маслами и витаминами, помогает волосам сохранить влагу в процессе очищения. Для сухих волос и чувствительной кожи головы рекомендуется выбирать шампуни без сульфатов.

Не забывайте про бальзам:

Кондиционер всегда необходим, чтобы закрыть чешуйки кутикулы и защищать волосы от вредных факторов окружающей среды. Продукты с маслами и эмолентами помогают смягчать и разглаживать волосы.

Используйте маску для волос:

Маска обеспечивает интенсивное увлажнение, восстанавливает структуру волос и делает их гладкими. Наличие питательных компонентов, таких как кератин, аминокислоты, протеины и масла, важно для достижения эффективного результата.

Наносите несмываемый уход:

В случае, если волосы все еще не послушны даже после кондиционера и маски, включите в свою рутину ухода несмываемые продукты, такие как крем, сыворотка или спрей. Они создают защитный барьер на поверхности волос, предохраняя их от вредного воздействия окружающей среды.

Используйте масла:

Масла, будь то растительные или силиконовые, помогают сделать волосы менее пушистыми. Они запечатывают влагу и отталкивают воду, обеспечивая защиту волос от негативного воздействия внешних факторов.