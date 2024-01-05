5 лучших скрабов для идеально гладкой кожи тела

С приближением отопительного сезона, который уже наступил в некоторых местах, неизбежно возникает проблема сухости кожи. В помощь приходят питательные и увлажняющие телескрабы, представленные ниже:
Фото: https://hnfbeauty.nl/en
Солевой скраб для тела Code D'amour:
Особенность бренда: Уникальные скрабы на натуральной основе с комбинацией соли и эфирных масел для увлажнения и питания кожи. Очарование аромата пачули и корицы, которое долго сохраняется на коже.
Скраб минеральный для тела "Живые водоросли", АВ1918:
Характеристика бренда: Специализация в натуральных средствах для ухода за телом с основным компонентом — Арктическими водорослями. Аромат, подобно берегу Балтийского моря. Формула направлена на полноценный уход за телом дома, создавая SPA-атмосферу.
Скраб для тела OK Beauty:
Особенности скраба: Содержит масла и жирные кислоты для интенсивного увлажнения и питания кожи, не требуя дополнительных средств. Соль Адриатического моря мягко отшелушивает ороговевшие частицы. Аромат вишни и роз создает расслабляющую атмосферу.
Малиновый сахарный скраб Laboratorium:
Отличительная черта: Российский бренд с необычными названиями продуктов, такими как "от вредности", "для сладких грез", "для детских воспоминаний". Приятный эффект и веселый нейминг.
Скраб для тела Natura Siberica:
Основные компоненты: Дикий мед в сочетании с солью рапа. Витамины и эфирные масла в меде увлажняют и делают кожу гладкой, а сибирская соль рапа тонизирует и подтягивает кожу. Упаковка напоминает мед по размеру и аромату.
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