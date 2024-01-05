5 лучших скрабов для идеально гладкой кожи тела

1:52 Your browser does not support the audio element. Красота

С приближением отопительного сезона, который уже наступил в некоторых местах, неизбежно возникает проблема сухости кожи. В помощь приходят питательные и увлажняющие телескрабы, представленные ниже:

Фото: https://hnfbeauty.nl/en

Солевой скраб для тела Code D'amour:

Особенность бренда: Уникальные скрабы на натуральной основе с комбинацией соли и эфирных масел для увлажнения и питания кожи. Очарование аромата пачули и корицы, которое долго сохраняется на коже.

Скраб минеральный для тела "Живые водоросли", АВ1918:

Характеристика бренда: Специализация в натуральных средствах для ухода за телом с основным компонентом — Арктическими водорослями. Аромат, подобно берегу Балтийского моря. Формула направлена на полноценный уход за телом дома, создавая SPA-атмосферу.

Скраб для тела OK Beauty:

Особенности скраба: Содержит масла и жирные кислоты для интенсивного увлажнения и питания кожи, не требуя дополнительных средств. Соль Адриатического моря мягко отшелушивает ороговевшие частицы. Аромат вишни и роз создает расслабляющую атмосферу.

Малиновый сахарный скраб Laboratorium:

Отличительная черта: Российский бренд с необычными названиями продуктов, такими как "от вредности", "для сладких грез", "для детских воспоминаний". Приятный эффект и веселый нейминг.

Скраб для тела Natura Siberica:

Основные компоненты: Дикий мед в сочетании с солью рапа. Витамины и эфирные масла в меде увлажняют и делают кожу гладкой, а сибирская соль рапа тонизирует и подтягивает кожу. Упаковка напоминает мед по размеру и аромату.