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Когда эмоции больше не поддаются контролю: 7 быстрых и простых телесных практик, чтобы успокоиться

1:48
Красота

В момент потери контроля над эмоциями целесообразно перестать анализировать их и обратить внимание на телесные практики, взаимосвязанные с психикой. Существуют эффективные техники, которые могут мгновенно стабилизировать эмоциональное состояние:

Когда эмоции больше не поддаются контролю: 7 быстрых и простых телесных практик, чтобы успокоиться
Фото: https://hnfbeauty.nl/en

Практика "Заземление":

  • Эффект: Расслабление, снижение тревоги, контроль над эмоциями, ощущение устойчивости и безопасности.
  • Длительность: 3-5 минут.
  • Исполнение: Стоя на ширине плеч, опираясь на пятку, мизинец и большой палец, слегка согни колени и расслабь верхнюю часть тела. Акцентируй внимание на стопах, представляя, что ты врастаешь в землю. Сосредоточься на дыхании и ощущении опоры.

Дыхательная практика "4-7-8":

  • Эффект: Снижение уровня тревожности, расслабление, помощь с бессонницей.
  • Длительность: 2-3 минуты.
  • Исполнение: Займи удобное положение, сконцентрируйся на дыхании. Выполни вдох через нос, считая до 4, задержи дыхание до 7, затем медленно выдохни через рот до 8. Повтори процесс 10-12 раз.

Практика "Бросание якоря":

  • Эффект: Контроль над эмоциями, возвращение к реальности, развитие устойчивости, ощущение опоры.
  • Длительность: 3-5 минут.
  • Исполнение: Осознай первые мысли и чувства, сфокусируй внимание на теле, двигай руками и ногами, дыши. Затем обрати внимание на окружающий мир, вовлекаясь в него, чтобы вернуть контроль над собой.

Эти техники доступны и просты в повторении, обеспечивая моментальное облегчение эмоционального состояния.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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