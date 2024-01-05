"Индекс красной помады": как косметика влияет на твое ментальное здоровье

2:03 Your browser does not support the audio element. Красота

Косметика становится неотъемлемой опорой для женщин даже в период экономической нестабильности, что подтверждается "индексом красной помады", представленным Леонардом Лаудером в 2001 году. Этот индикатор указывает на рост продаж косметики в условиях экономического кризиса, когда спрос на одежду и аксессуары снижается. Во времена нестабильности, женщины предпочитают инвестировать в доступные косметические продукты вместо дорогих одежды и аксессуаров.

Фото: openverse.org by yourlocal-t-rex is licensed under CC BY-SA 2.0

Косметика, такая как помада, становится предметом, который женщины могут себе позволить, даже когда они вынуждены экономить. Важен не только финансовый аспект, но и психологический. Покупка косметики приносит удовлетворение, создавая ощущение контроля в периоды неопределенности.

Психологические исследования подтверждают, что поход по магазинам за косметикой имеет терапевтическое значение. Покупка косметики стимулирует органы чувств, отвлекает от беспокойства и снижает уровень тревоги. Визуализация и выбор продуктов также направлены на создание позитивного опыта и отвлечение от проблем.

Важным аспектом является выделение дофамина, гормона удовольствия, как результат психологической удовлетворенности еще до совершения покупки. Этот опыт влияет на желание продолжать поиски приятных вещей.

Однако, несмотря на позитивные аспекты, высокий "индекс красной помады" в определенной стране может свидетельствовать о серьезном экономическом кризисе. В период пандемии косметическая индустрия процветала, подчеркивая стойкость "индекса красной помады" как гипотезы, действующей даже в условиях глобальных кризисов.

Тем не менее, в последние полгода, несмотря на уход некоторых брендов из России, косметическая индустрия продолжает развиваться, предлагая новые продукты как отечественных, так и зарубежных брендов.