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5 быстрых и модных причесок, чтобы скрыть грязные волосы

1:51
Красота

В тот момент, когда времени на мытье головы не хватает, спасение приходит от легких и быстрых укладок. Если цель — скрыть текстуру волос, то сухой шампунь станет вашим спасителем, а если наоборот — подчеркнуть ее, то мусс. Арт-директор PMP Beauty, Вадим Носиков, предлагает несколько укладок, которые помогут справиться с жирными корнями волос.

5 быстрых и модных причесок, чтобы скрыть грязные волосы
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Небрежный пучок: Один из самых простых вариантов, чтобы скрыть жирные корни — сделать небрежный пучок, как низкий, так и высокий. Сначала используйте сухой шампунь, а затем соберите пряди в хвост, прижмите его к голове, скрутите и закрепите резинкой. Немного распушите волосы у корней для объемного эффекта.

Косы: Если вы умеете плести косы, это может быть отличным способом скрыть жирность волос. Заплетите небрежные косы, распушив их у корней. Также можно использовать тугие косы для более долговременного эффекта, фиксируя их лаком.

Плетения около лица: Создайте аккуратный пробор и сделайте два тонких плетения по бокам лица. Этот стиль был популярен летом среди голливудских звезд. Используйте сухой шампунь, чтобы добавить объем.

"Мокрая" укладка: Эффект "только что из душа" поможет скрыть жирные корни. Подходит для средних и длинных стрижек. Расчешите волосы, сделайте пробор, затем используйте мусс для волос и расчесывайте пряди для блеска.

Высокий хвост: Гладкий хвост — популярная укладка для грязных волос. Зачешите волосы, сделайте высокий хвост, нанесите мусс, лак или воск, чтобы усилить блеск. Добавьте аксессуары по желанию — платок, ободок или заколки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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